Na sastanku je potvrđena obostrana posvećenost daljem jačanju partnerstva i intenziviranju saradnje između Crne Gore i Republike Francuske.

Izvor: MPNI

Ministarka javnih radova Majda Adžović sastala se sa delegiranim ministrom pri Ministarstvu za Evropu i vanjske poslove Republike Francuske, zaduženim za vanjsku trgovinu i atraktivnost, Nicolasom Forissierom, sa kojim je razgovarala o daljoj realizaciji međudržavnog sporazuma između Crne Gore i Republike Francuske, kao i o unapređenju saradnje u oblasti infrastrukturnog razvoja.

“U fokusu sastanka bila je konkretizacija projekata obuhvaćenih međudržavnim sporazumom, sa posebnim osvrtom na izgradnju Univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici, koji predstavlja jedan od najznačajnijih projekata dvije države. Sagovornici su razmotrili dosadašnji napredak i naredne korake u cilju stvaranja uslova za njegovu uspješnu realizaciju”, navode iz Ministarstva.

Adžović je naglasila da je od posebnog značaja da se kroz efikasnu primjenu međudržavnog sporazuma obezbijedi realizacija konkretnih projekata koji će doprinijeti modernizaciji infrastrukture i kvalitetu života građana.

Na sastanku je potvrđena obostrana posvećenost daljem jačanju partnerstva i intenziviranju saradnje između Crne Gore i Republike Francuske.