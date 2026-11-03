Iz EPCG su rekli da ta kompanija nije pošiljalac tih poruka, niti od korisnika na taj način zahtijeva potvrdu ličnih i bankovnih podataka.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Elektroprivreda (EPCG) je upozorila građane da su u opticaju lažne e-mail poruke u kojima se, uz neovlašćeno korišćenje imena njihove kompanije, nude navodni povraćaji novca zbog dvostruke naplate.

Iz EPCG su rekli da ta kompanija nije pošiljalac tih poruka, niti od korisnika na taj način zahtijeva potvrdu ličnih i bankovnih podataka.

"Riječ je o pokušaju internet prevare /phishing/, zbog čega apelujemo na građane da ne otvaraju linkove sadržane u sumnjivim porukama, ne dostavljaju svoje podatke i ne postupaju po navedenim uputstvima", navodi se u saopštenju.

EPCG je pozvala korisnike da sve informacije u vezi sa svojim računima i eventualnim povraćajem sredstava provjeravaju isključivo putem zvaničnih komunikacionih kanala te kompanije.