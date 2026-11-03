Centralna banka Crne Gore saopštila je da su svi platni nalozi koje je Alta Pay Group primila izvršeni zaključno sa 31. oktobrom, te da nema neizvršenih transakcija niti rizika da novac građana i privrede ostane zadržan.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Centralna banka Crne Gore (CBCG) saopštila je da nakon oduzimanja odobrenja za rad platnoj instituciji „Alta Pay Group“ nema zaostalih niti neizvršenih platnih naloga, pa ne postoji rizik da novac građana i privrede ostane zadržan. Od početka rada te institucije izvršeno je više od 851 hiljade platnih naloga, prosječne vrijednosti 63 eura, dok su svi primljeni nalozi realizovani zaključno sa 31. oktobrom.

Kako navode u Centralnoj banci od početka rada platne institucije „Alta Pay Group“ DOO Podgorica izvršeno je ukupno 851.527 platnih naloga, prosječne vrijednosti 63 eura po nalogu, kao i 468 novčanih doznaka, prosječne vrijednosti 187 eura po doznaci.

“Važno je naglasiti da je riječ o broju izvršenih transakcija. Jedan građanin ili privredno društvo mogao je izvršiti više uplata, pa se na osnovu navedenih podataka ne može pouzdano utvrditi broj pojedinačnih korisnika. „Alta Pay Group“ DOO Podgorica pružala je usluge plaćanja i prenosa novca isključivo unutar Crne Gore. Posredstvom ove platne institucije nije bilo moguće slati novac u inostranstvo niti primati novac iz inostranstva”, objašnjavaju u odgovorima CBCG na pitanja TVCG.

Kako naglašavaju za TVCG oduzimanje odobrenja za pružanje platnih usluga platnoj instituciji „Alta Pay Group“ DOO Podgorica ne predstavlja rizik, niti utiče na redovno i sigurno funkcionisanje platnog sistema u Crnoj Gori.

“Danom oduzimanja odobrenja za pružanje platnih usluga, 1.11.2026. godine, ova platna institucija izgubila je mogućnost obavljanja poslova platnog prometa. To važi i za njene agente, koji više ne mogu primati uplate i obavljati prenose novca u ime ove institucije. Prodavnice, kiosci i drugi objekti u kojima su te usluge pružane mogu nastaviti svoju redovnu djelatnost”, ističu u CBCG.

Prema podacima kojima CBCG raspolaže, svi platni nalozi koje je „Alta Pay Group“ DOO Podgorica primila izvršeni su zaključno sa 31. oktobrom 2026. godine, u 12:53 časa, nakon čega nije bilo prijema novih naloga.

“To znači da nema zaostalih niti neizvršenih platnih naloga „Alta Pay Group” DOO Podgorica, pa po tom osnovu nema rizika za građane i privredu da njihov novac ostane zadržan. Platni promet u Crnoj Gori nastavlja da funkcioniše redovno i nesmetano preko banaka i drugih ovlašćenih pružalaca platnih usluga”, ističu u CBCG.