Dizel će od ponoći biti jeftiniji za cent,a cijena benzina ostaje ista.

Izvor: MONDO/U.Arsić

Litar Eurodizela od ponoći će pojeftiniti jedan cent, dok će cijena Eurosupera ostati nepromijenjena, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Prema novom obračunu, litar Eurodizela koštaće 1,97 eura, dok će cijene Eurosupera 98 i 95 ostati nepromijenjene, te će i dalje koštati 1,85, odnosno 1,81 euro. Takođe, cijena lož ulja ostaje 2,02 eura.

“Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena izvršen je u skladu sa Uredbom o načinu obračuna maksimalne maloprodajne cijene određenih vrsta naftnih derivata („Službeni list Crne Gore“, br. 40/26), uz primjenu Odluke o umanjenju iznosa akcize na gasna ulja, koju je Vlada Crne Gore donijela na današnjoj sjednici, 2. novembra 2026. godine, a kojom je iznos akcize na eurodizel umanjen za 25 odsto”, ističu iz Ministarstva.

Navedene cijene primjenjivaće se u periodu od 3. do 9. novembra 2026. godine.

Naredni obračun maksimalnih maloprodajnih cijena biće izvršen 9. novembra 2026. godine, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 10. novembra 2026. godine.