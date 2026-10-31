Mujević je tražio 51.791,32 eura, uz 14.740,73 eura obračunate zatezne kamate i dodatnu kamatu do konačne isplate, smatrajući da je nezakonito smijenjen prije isteka četvorogodišnjeg mandata.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Bivši izvršni direktor Monteputa Jonuz Mujević izgubio je spor protiv države, nakon što je Osnovni sud u Podgorici odbio njegov zahtjev za poništenje odluke o razrješenju iz novembra 2021. godine, kao i isplatu više od 51.000 eura na ime izgubljenih zarada, prenose Vijesti.

Mujević je tražio 51.791,32 eura, uz 14.740,73 eura obračunate zatezne kamate i dodatnu kamatu do konačne isplate, smatrajući da je nezakonito smijenjen prije isteka četvorogodišnjeg mandata.

Sud je, međutim, ocijenio da činjenica da je imenovan na četiri godine nije značila da nije mogao biti razriješen i prije isteka tog perioda.

„Određivanje trajanja mandata zato se ne može izjednačiti sa ograničenjem zakonskog ovlašćenja za njegovo prijevremeno okončanje”, navodi se u presudi sudije Daliborke Vuksanović.

Mujević je za izvršnog direktora Monteputa imenovan 22. oktobra 2020. godine, dok ga je Vlada razriješila 24. novembra 2021.

Tokom postupka tvrdio je da je Vlada izmjenama osnivačkog akta i donošenjem novog statuta, kojim je mandat direktora skraćen na godinu, stvorila osnov za njegovu smjenu prije isteka prvobitno utvrđenog četvorogodišnjeg mandata. Osporavao je i nadležnost Vlade da donese takav statut.

Sud je, međutim, zaključio da je Vlada, kao osnivač jednočlanog privrednog društva, imala ovlašćenje da donese statut i razriješi izvršnog direktora prije isteka mandata.

„Za takvu odluku član 302 stav 1 Zakona o privrednim društvima nije zahtijevao postojanje posebnog razloga, a u relevantnim aktima društva nije utvrđeno ograničenje tog ovlašćenja”, navedeno je u presudi.

Iako je sud utvrdio da se novim statutom nije mogao automatski skratiti ranije određeni četvorogodišnji mandat, ocijenio je da to ne mijenja činjenicu da je Vlada imala zakonsko pravo da donese odluku o razrješenju.

„Stoga sud nalazi da navod o isteku mandata u obrazloženju ne predstavlja nužnu materijalnopravnu pretpostavku valjanosti već izvršenog razrješenja”, zaključeno je u presudi.

Sud je odbacio i argument da je kasnija izmjena statuta, kojom je u aprilu 2022. godine mandat direktora ponovo utvrđen na četiri godine, dokaz da je Mujevićeva smjena bila nezakonita, pišu Vijesti.

Ovo nije prvi put da se o njegovom zahtjevu odlučuje pred podgoričkim sudom. Osnovni sud je u decembru prošle godine prvobitno usvojio tužbu i dosudio mu traženi novac, ali je Viši sud 17. marta ove godine ukinuo tu presudu i naložio ponovno razmatranje predmeta.

Viši sud je tada ukazao na potrebu da se detaljnije ispitaju ovlašćenja Vlade kao osnivača, značaj četvorogodišnjeg mandata i pitanje isplaćene otpremnine.

Mujević je nakon razrješenja od Monteputa dobio 58.392,96 eura otpremnine, kao i 7.188,35 eura na ime neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Prema ugovoru o radu od 29. oktobra 2020. godine, njegova mjesečna neto zarada iznosila je 1.800 eura, dok je u slučaju razrješenja odlukom Vlade imao pravo na otpremninu u visini 24 ugovorene neto zarade.

On je dva dana nakon smjene zatražio isplatu otpremnine, koja mu je isplaćena 6. decembra 2021. godine.

Sud je, ipak, naglasio da činjenica da je primio otpremninu nije bila presudna za odbijanje njegovog tužbenog zahtjeva, prenose Vijesti.

„Sam izbor otpremnine ne predstavlja nužno odricanje od sudske zaštite protiv rješenja o razrješenju, niti njena visina sama po sebi dokazuje da je njome naknađen isti gubitak koji se potražuje u ovoj parnici”, navedeno je u obrazloženju.

Ključni razlog za odbijanje tužbe, prema ocjeni suda, jeste to što nije utvrđena nezakonitost odluke o razrješenju niti drugo protivpravno postupanje države koje bi predstavljalo osnov za naknadu štete.

Mujević je u februaru ove godine razriješen i funkcije direktora Zavoda za geološka istraživanja, na koju ga je Vlada imenovala 2023. godine.