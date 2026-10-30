Program se odnosi na period od 2026. do 2030. godine i predstavlja prvi planski dokument koji je Opština Zeta usvojila od sticanja statusa samostalne opštine.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Opština Zeta postala je prva lokalna samouprava u Crnoj Gori koja je usvojila Program privremenih objekata usklađen sa novim Zakonom o izgradnji objekata i pratećim podzakonskim aktima, saopšteno je iz lokalne uprave, prenose Vijesti.

Program se odnosi na period od 2026. do 2030. godine i predstavlja prvi planski dokument koji je Opština Zeta usvojila od sticanja statusa samostalne opštine.

Dokumentom je predviđeno 313 lokacija, a njegovoj izradi prethodila je stručna analiza oko 550 zahtjeva i inicijativa koje su podnijeli građani i privredni subjekti.

Iz Opštine su naveli da su izradu Programa povjerili univerzitetskim profesorima, uz prethodno sprovedenu javnu raspravu i saradnju sa nadležnim državnim institucijama. U postupku su pribavljeni svi zakonom propisani uslovi, mišljenja i saglasnosti, među kojima su i ona Ministarstva turizma, Uprave za saobraćaj, Agencije za zaštitu životne sredine i Uprave za zaštitu kulturnih dobara, pišu Vijesti.

Saglasnost na dokument dalo je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Vršiteljka dužnosti sekretarke Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaj Opštine Zeta, Jelena Aligrudić, istakla je da će usvajanje Programa omogućiti uspostavljanje jasnih pravila za postavljanje privremenih objekata.

„Naš cilj je da građanima i privrednim subjektima obezbijedimo transparentne procedure i veću pravnu sigurnost, uz očuvanje prostora i podsticanje novih investicija. Ovo je važan korak u daljem planskom i održivom razvoju Zete“, navela je Aligrudić.

Prema navodima Opštine, očekuje se da će primjena Programa doprinijeti efikasnijem upravljanju prostorom, unapređenju komunalnog reda i stvaranju povoljnijeg ambijenta za razvoj privrednih aktivnosti.