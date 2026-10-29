Građani Crne Gore suočavaju se sa višim cijenama benzina nego stanovnici Hrvatske i Slovenije, iako imaju niže prosječne zarade, zbog čega je neophodno da Vlada uvede dugoročnije mjere zaštite životnog standarda, ocijenio je potpredsjednik Građanskog pokreta URA Blažo R

Izvor: URA

Rađenović je kazao da su Hrvatska i Slovenija državnim mjerama snizile cijene benzina za oko 14, odnosno 20 centi po litru, dok građani Crne Gore, prema njegovim riječima, nijesu osjetili značajnije olakšanje.

On je kritikovao česte promjene u visini umanjenja akciza, ističući da takva politika građanima otežava planiranje troškova jer do posljednjeg trenutka ne znaju koliko će naredne sedmice plaćati gorivo.

Prema njegovim navodima, od 22. septembra procenat umanjenja akciza na benzin mijenjao se sa 30 na 25, zatim na 20 i 10 odsto, nakon čega je ta mjera ukinuta. Kod dizela su se, kako je naveo, smjenjivale stope od 40, 25, 15 i 10 odsto, da bi potom umanjenje ponovo bilo određeno na 20 odsto.

Rađenović je ukazao i na rast troškova za gorivo, navodeći da je u oktobru prošle godine za rezervoar od 60 litara bilo potrebno izdvojiti 78,60 eura, dok je, prema njegovim riječima, sada za istu količinu potrebno 118,80 eura. To predstavlja povećanje od 40,20 eura.

„Takav pristup nije ni predvidiv ni održiv. Građani ne mogu da planiraju svoje troškove ako država reaguje od obračuna do obračuna, umjesto da ponudi jasan plan koji će ublažiti posljedice rasta cijena energenata“, poručio je Rađenović.

On je ocijenio da se životni standard ne može posmatrati isključivo kroz visinu zarada, već i kroz iznos koji građanima ostaje nakon podmirivanja osnovnih troškova, uključujući gorivo, hranu i prevoz.

U okviru ekonomskog paketa mjera „Bolji standard“, URA predlaže privremeno smanjenje i akciza i PDV-a na gorivo, u trajanju do šest mjeseci, dok traju visoke cijene i poremećaji na globalnom tržištu energenata.

Rađenović smatra da bi istovremena primjena ovih mjera omogućila predvidljiviju podršku građanima i ublažila posljedice poskupljenja.

„Kada cijene goriva rastu, država ima mogućnost da reaguje. Zato predlažemo da se oba mehanizma, smanjenje i akciza i PDV-a na gorivo, stave u funkciju zaštite građana, uz jasan i predvidiv plan koji će važiti do šest mjeseci. Ne od ponedjeljka do ponedjeljka i ne od jednog obračuna do drugog, već kroz sistem koji će građanima omogućiti da znaju na kakvu pomoć mogu da računaju“, zaključio je Rađenović.