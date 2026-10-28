Opština Pljevlja prihodovala je nešto više od 26 miliona eura za devet mjeseci ove godine, što 79,79 odsto ovogodišnjeg budžeta planiranog na iznos od 32.625.000 eura.

Izvor: MONDO/Katarina Drašković

To pokazuju podaci o ostvarenju budžeta, objavljeni na sajtu Opštine.

Od tekućih prihoda u budžet opštine slilo se nepunih 13 miliona eura, najviše od naplate poreza, 7,38 miliona eura. U ovim prihodima dominira porez na dohodak fizičkih lica gdje je opština prihodovala 5,43 miliona eura, pišu Vijesti.

Od poreza na nepokretnosti prihodovala je oko 1,26 miliona eura, što je skoro 37,7 odsto od planiranih 3,35 miliona eura.

Od naknada opština je prihodovala 5,45 miliona eura, a najviše od naknade za korišćenje prirodnih dobara 4,77 miliona eura što je 155 odsto od ovogodišnjeg plana. Od naknada za korišćenje šuma prihodovano je nepunih 3,29 miliona eura, što je čak 381 odsto godišnjeg plana.

Iz Sekretarijata za finansije opštine Pljevlja “Vijestima” su pojasnili da povećanje prihoda od koncesionih naknada za šume u ovolikom procentu u odnosu na planiranih 850.000 eura rezultat je činjenice da javno preduzeće “Crna Gora šume” nije počelo sa radom 1. januara, kako je prvobitno bilo predviđeno. U Opštini Pljevlja očekivali su da će nakon početka rada ovog preduzeća prihodi opštine po osnovu koncesionih naknada biti značajno manji. Međutim, kako preduzeće nije počelo sa radom, Vlada je produžila postojeći model za još godinu, pa je nastavljen sistem naplate koncesionih naknada, što je dovelo do znatno većih prihoda od planiranih.

Oko 5,17 miliona eura Opština je prihodovala iz Egalizacionog fonda, što je za 27 odsto više planiranog godišnjeg prihoda po ovom osnovu od 4,15 miliona eura.

Iz prošle godine prenijeto je 5,9 miliona eura, prenose Vijesti.

U ovom periodu Opština se nije kreditno zaduživala.

Rashodi Opštine za devet mjeseci iznosili su nešto više od sedamnaest miliona eura, a najviše novca potrošeno je za kapitalne izdatke 3,55 miliona eura.

Ukupne neizmirene obaveze Opštine i javnih preduzeća iznose oko 4,4 miliona eura.

Ukupne obaveze Opštine, uključujući i obaveze javnih ustanova čiji je osnivač lokalna samouprava, jesu 1,29 miliona eura.

Ukupan iznos reprogramiranog poreskog duga iz 2015. je 10,82 miliona eura od čega je plaćena polovina.

Opština je dužna i EPCG po osnovu nezakonito naplaćene ekološke naknade 1.014.000 eura, a dug plaća u 10 jednakih godišnjih rata.

Po osnovu kredita uzetog kod Evropske investicione banke za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Opština je dužna 1,63 miliona eura, javljaju Vijesti.