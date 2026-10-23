Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Grupe birača “Budva naš grad-Nikola Jovanović” za 2025. godinu.

Izvor: Screenshot / dri.co.me

Revizijom je utvrđeno da Grupa birača “Budva naš grad-Nikola Jovanović” u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju nije iskazala prihode izborne kampanje u iznosu od 18.837,27 eura i troškove u iznosu od 18.999,13 eura plaćene sa izbornog računa, navodi se u saopštenju Državne revizorske institucije (DRI).

Naime, Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Grupe birača “Budva naš grad-Nikola Jovanović” za 2025. godinu.

“Nadležni kolegijum DRI, koji je rukovodio predmetnom revizijom, u sastavu: članica Senata, Vesna Mihailović, rukovoditeljka Kolegijuma i član Senata, dr Milan Dabović – član Kolegijuma, izrazio je negativno mišljenje na Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja Grupe birača “Budva naš grad-Nikola Jovanović” za 2025. godinu”, saopštili su iz DRI.

Kako se navodi, finansijskom revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Grupe birača „Budva naš grad-Nikola Jovanović“ za 2025. godinu, nadležni Kolegujum stekao je razumno uvjerenje da isti nije u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

“Revizijom je utvrđeno da Grupa birača u poslovnim knjigama i Godišnjem finansijskom izvještaju nije iskazala prihode izborne kampanje u iznosu od 18.837,27 eura i troškove u iznosu od 18.999,13 eura plaćene sa izbornog računa, kao ni prihode od nenovčanih priloga i troškove, po osnovu navedenih priloga koji se odnose na pružanje usluga vođenja poslovnih knjiga, bez naknade. Takođe, revizijom je utvrđeno da Grupa birača nije u poslovnim knjigama evidentirala transakcije priliva i odliva sa posebnog žiro računa otvorenog za finansiranje izborne kampanje za lokalne izbore u Opštini Budva, nije vršila hronološko evidentiranje poslovnih transakcija redovnog žiro računa, niti je obezbjeđivala blagajničko poslovanje, iako je vršila gotovinska plaćanja”, dodaje se u saopštenju.

Kako dalje navode, Grupa birača je u Bilansu stanja iskazala kapital (neraspoređenu dobit tekuće godine) sa stanjem na dan 31.12.2025. godine u iznosu od 126.407,00€, ali isti nije iskazan u poslovnim knjigama, iz razloga što nijesu sprovedena zaključna knjiženja za 2025. godinu.

“Revizijom pravilnosti je utvrđeno da Grupe birača „Budva naš grad-Nikola Jovanović“ nije sve finansijske i druge radnje uskladila sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Revizijom su utvrđene neusklađenosti poslovanja koje se odnose na nedosljednu primjenu: Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Zakona o računovodstvu, Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Pravilnika o obrascu godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja političkog subjekta i Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za pravna lica registrovana za obavljanje privredne djelatnosti i druga pravna lica”, saopštili su iz DRI.

U odnosu na sedamnaest datih preporuka, Grupa birača „Budva naš grad-Nikola Jovanović“, kao subjekt revizije je dužan da do 22. novembra 2026. godine izradi i dostavi DRI Akcioni plan

za realizaciju preporuka, a do 22. aprila 2027. godine Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji.

“Zbog izraženog negativnog mišljenja i utvrđenih nepravilnosti, Izvještaj o reviziji je dostavljen na upoznavanje Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore, kao i Agenciji za sprječavanje korupcije, shodno Protokolu o saradnji između Agencije za sprječavanje korupcije i Državne revizorske institucije”, zaključuju iz DRI.