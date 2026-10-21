Kako je saopšteno iz DRI, nadležni Kolegijum, koji čine Branislav Radulović, kao rukovodilac, i Siniša Čađenović, kao član, izrazio je navedena mišljenja nakon sprovedene finansijske revizije i revizije pravilnosti poslovanja Ministarstva.

Izvor: Screenshot / dri.co.me

Državna revizorska institucija (DRI) utvrdila je nepravilnosti u finansijskom izvještavanju i poslovanju Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, kojim rukovodi Damjan Ćulafić, što je rezultiralo uslovnim mišljenjem na godišnji finansijski izvještaj za 2025. godinu i negativnim mišljenjem na pravilnost poslovanja, piše Pobjeda.

Kako je saopšteno iz DRI, nadležni Kolegijum, koji čine Branislav Radulović, kao rukovodilac, i Siniša Čađenović, kao član, izrazio je navedena mišljenja nakon sprovedene finansijske revizije i revizije pravilnosti poslovanja Ministarstva.

Finansijskom revizijom utvrđeno je da izdaci u iznosu od 763.800 eura, koji se odnose na građevinske radove, nijesu pravilno evidentirani u Izvještaju o novčanim tokovima. Navedeni iznos evidentiran je na računu za konsultantske usluge, projekte i studije, umjesto na računu koji se odnosi na izdatke za građevinske objekte. Zbog toga su pogrešno iskazane pozicije rashoda za usluge i kapitalnih izdataka.

,,Revizijom pravilnosti utvrđene su neusklađenosti u primjeni više zakona, podzakonskih akata i internih pravila, koje se odnose na upravljanje ljudskim resursima, javne nabavke, programski budžet, unutrašnje kontrole i upravljanje rizicima", navodi se u Izvještaju, prenosi Pobjeda.

Posebna pažnja posvećena je angažovanju fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu i ugovora o konsultantskim uslugama. Ministarstvo je tokom 2025. godine po ovom osnovu angažovalo ukupno 73 osobe, kojima su isplaćene naknade u bruto iznosu od 453.726,96 eura, odnosno 379.682,39 eura neto. Od ukupnog broja angažovanih, 42 osobe bile su angažovanaepo osnovu ugovora o djelu, a 31 po osnovu ugovora o konsultantskim uslugama.

,,Revizijom je utvrđeno da su ovi ugovori pretežno korišćeni za obavljanje poslova koji su povezani sa redovnim funkcionisanjem organizacionih jedinica Ministarstva. Ugovorima su obuhvaćeni administrativno-tehnički i drugi poslovi, kao i aktivnosti iz oblasti održivog razvoja, zaštite prirode, ekoloških politika, strateškog planiranja, međunarodne saradnje i evropskih integracija. U značajnom broju slučajeva predmet ugovora nije bio definisan kao izvršenje konkretnog, unaprijed određenog posla sa jasno utvrđenim rezultatom, već kao kontinuirano obavljanje funkcionalnih aktivnosti. Pojedini ugovori zaključivani su na period duži od godinu dana, a neki su produžavani aneksima", dodaje se.

DRI je ocijenila da Ministarstvo nije u dovoljnoj mjeri razgraničilo potrebe za povremenim poslovima i specijalizovanom eksternom ekspertizom od poslova koji predstavljaju redovne i kontinuirane aktivnosti njegovih organizacionih jedinica. Ministarstvu je preporučeno da unaprijedi planiranje i upravljanje ljudskim resursima, preispita postojeće angažmane i za poslove koji predstavljaju trajne potrebe obezbijedi odgovarajuće ljudske kapacitete u skladu sa propisima o zasnivanju radnog odnosa i popuni radnih mjesta u državnim organima.

,,DRI je utvrdila da Ministarstvo nije definisalo ciljeve za pojedine programe, potprograme i aktivnosti, kao ni indikatore učinaka za sve relevantne programe i aktivnosti. Pored toga, kod značajnog broja definisanih indikatora dominira praćenje obima realizovanih aktivnosti, umjesto mjerenja rezultata i efekata tih aktivnosti. Ovi nedostaci otežavaju praćenje ostvarenja ciljeva i procjenu doprinosa realizovanih aktivnosti ostvarivanju planiranih rezultata, odnosno njihovo povezivanje sa utrošenim budžetskim sredstvima. Ministarstvu je preporučeno da definiše ciljeve i odgovarajuće indikatore učinaka koji omogućavaju mjerenje ostvarenih rezultata i efekata", piše u izvještaju.

U oblasti unutrašnjih kontrola utvrđeno je da Ministarstvo nije usvojilo Politiku upravljanja rizicima niti je internim aktom uredilo cjelokupan proces upravljanja rizicima. Takođe, nije uspostavljena unutrašnja revizija, iako je njeno uspostavljanje predviđeno relevantnim propisima, piše Pobjeda.

,,DRI je Ministarstvu dala preporuke za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, unapređenje finansijskog izvještavanja, planiranja budžeta i upravljanja ljudskim resursima, dosljednu primjenu propisa o javnim nabavkama, kao i uspostavljanje i jačanje sistema unutrašnjih kontrola i upravljanja rizicima", navodi se.

Ministarstvo je dužno da, u skladu sa članom 15 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji dostavi, do 19.11.2026. godine, DRI akcioni plan za realizaciju preporuka i, do 19.04.2027. godine, izvještaj o preduzetim radnjama po datim preporukama.

,,Konačni izvještaj o reviziji dostavlja se Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore radi upoznavanja sa utvrđenim stanjem i daljeg postupanja u okviru njegovih nadležnosti", zaključuje se.