Spajić je poručio da je Crna Gora, zahvaljujući sprovedenim reformama i napretku na evropskom putu, stvorila pretpostavke za dugoročna ulaganja i jačanje konkurentnosti privrede.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crna Gora se nalazi na posljednjem koraku evropske integracije, u kojem sprovedene reforme, približavanje jedinstvenom tržištu Evropske unije i unapređenje poslovnog ambijenta otvaraju nove mogućnosti za investitore. Poruka da je vrijeme za investiranje u Crnoj Gori upravo sada obilježila je prvi panel EU-Montenegro Investment Conference, pod nazivom „Reformski momenat – Zašto je sada vrijeme za investiranje“, održan u Portonovom, saopštili su iz Vlade.

Kako navode, Predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić i generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susjedstvo Gert Jan Kopman istakli su značaj sprovedenih strukturnih reformi, evropske perspektive Crne Gore, pravne sigurnosti i pristupa jedinstvenom evropskom tržištu kao ključnih faktora za donošenje investicionih odluka.

Dodaju da je Spajić poručio da je Crna Gora, zahvaljujući sprovedenim reformama i napretku na evropskom putu, stvorila pretpostavke za dugoročna ulaganja i jačanje konkurentnosti privrede.

“Najbolji trenutak za investiranje bio je prije dvije godine, a najbolji trenutak je i danas. Vrijednost koju Crna Gora nudi investitorima prevazilazi troškove poslovanja, posebno imajući u vidu perspektivu članstva u Evropskoj uniji. Za održiv ekonomski razvoj neophodno je nastaviti sa istinskim, strukturnim reformama koje donose konkretne promjene u svakodnevnom životu građana. Crna Gora je tokom prethodne dvije godine i nekoliko mjeseci sprovela najzahtjevnije reforme na putu ka EU“, poručio je Spajić.

Kako je istakao, evropske integracije donose niz prednosti za poslovanje, među kojima su snažnija pravna zaštita investitora i njihove imovine, efikasnije institucije, predvidljiviji regulatorni okvir i pristup znatno većem tržištu. Posebno je ukazao na posvećenost Vlade stvaranju jednostavnijeg, predvidljivijeg i preduzetnicima orijentisanog poslovnog ambijenta.

Govoreći o konkurentnosti Crne Gore, premijer je ukazao na značaj fiksnih troškova poslovanja i svih programa srovedenih na njihovoj racionalizaciji za privredu ali i na potrebu da se obezbijedi brži i jednostavniji pristup inostranim tržištima. Ocijenio je da integracija u zajedničkoevropsko tržište može pomoći u prevazilaženju postojećih ograničenja, uključujući barijere koje otežavaju poslovanje kompanija širom Zapadnog Balkana.

“EU je suštinski aspekt toga da Crna Gora postane Singapur Evrope. Evropske integracije, uz nastavak reformi i unapređenje pravosudnog sistema, mogu biti osnova za snažniji ekonomski razvoj“; naglasio je Spajić.

Premijer je takođe ukazao da raznolikost crnogorskog društva predstavlja prednost i potencijal za okupljanje oko zajedničkog cilja, dok su stabilnost i povjerenje važni preduslovi za dugoročno planiranje i ulaganja.

Generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susjedstvo Gert Jan Kopman ocijenio je da se Crna Gora nalazi u istorijskom trenutku evropskih integracija i da se završetak pregovaračkog procesa ubrzano približava.

Istakao je da je Crna Gora, nakon važnih odluka donesenih u Skupštini, ostvarila značajan napredak u pregovorima, navodeći da je otvoreno 21 poglavlje, odnosno da je, prema njegovoj ocjeni, veliki dio posla već obavljen.

„Ostvareni rezultati nijesu posljedica kratkoročnih aktivnosti, već višegodišnjeg rada i sprovođenja zahtjevnih reformi, uključujući reforme pravosuđa i funkcionisanja tržišta. Dodao je da je napredak Crne Gore doprinio promjeni stavova pojedinih država članica koje su ranije bile skeptične. Vrijeme za investiranje je sada i treba da djelujete brzo“, poručio je Kopman, ističući da kompanije koje danas ulažu u Crnu Goru mogu iskoristiti mogućnosti koje će se dodatno otvoriti njenim približavanjem Evropskoj uniji.

Prema njegovim riječima, regulatorni okvir usklađen sa evropskim pravilima predstavlja važnu osnovu za povjerenje investitora. Naglasio je da je, pored usvajanja propisa, presudna njihova dosljedna primjena i ostvarivanje konkretnih rezultata u praksi.

„Evropska komisija nastaviće saradnju sa Vladom Crne Gore kako bi se obezbijedio kontinuitet reformi i nakon završetka pregovaračkog procesa, što je od posebnog značaja za investitore koji očekuju stabilno i predvidljivo poslovno okruženje. Približavanje EU može otvoriti prostor za snažan ekonomski rast i nove poslovne prilike“, naveo je Kopman.

Panel je moderirala Tanja Bošković, regionalna programska menadžerka u GIZ-u, koja je ukazala na to da investitori, prilikom donošenja odluka, ne posmatraju samo pojedinačne projekte već i širi poslovni ambijent.

Ona je istakla da zemlje na evropskom putu dolaze do prelomnog trenutka kada se godine reformskog rada počinju pretvarati u konkretne ekonomske mogućnosti. U tom kontekstu, cilj je približiti dinamiku evropskih integracija potrebama privrede i odlukama investitora.

Kako poručuju, učesnici panela saglasili su se da će za dalji razvoj investicionog ambijenta biti ključno da se dosadašnji reformski zamah nastavi, da se zakoni dosljedno primjenjuju i da se dodatno unapređuju pravna sigurnost, institucionalni kapaciteti i pristup evropskom tržištu.

“EU-Montenegro Investment Conference u Portonovom okupila je predstavnike institucija i poslovne zajednice sa ciljem da se predstave investicioni potencijali Crne Gore i razmotre mogućnosti koje otvara napredak zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji”, zaključuje se u saopštenju.