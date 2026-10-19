Odluka je donijeta na današnjoj sjednici, većinom od četiri glasa prema tri.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ustavni sud je ocijenio da se osnovano postavlja pitanje da li je Zakon o potvrđivanju Sporazuma sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima morao biti donijet dvotrećinskom većinom u Skupštini Crne Gore, imajući u vidu da se njime potvrđuje međunarodni ugovor koji uređuje pitanja imovinskih prava stranaca.

To je saopštio PR Ustavnog suda Danilo Ajković nakon što je na danas održanoj sjednici taj sud pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Odluka je donijeta na današnjoj sjednici, većinom od četiri glasa prema tri.

Ustavni sud ocijenio je da se osnovano postavlja pitanje da li je zakon kojim je potvrđen sporazum sa Emiratima morao biti usvojen dvotrećinskom većinom u Skupštini Crne Gore, imajući u vidu da se njime potvrđuje međunarodni ugovor koji uređuje pitanja imovinskih prava stranaca.

Sud je, kako je saopšteno, uzeo u obzir i činjenicu da sporazum, prema navodima iz dosadašnjeg postupka, još nije stupio na snagu i ne proizvodi pravne posljedice po Crnu Goru u međunarodnom pravu.

Osnovano se postavlja i pitanje da li je sporazumom osiguran reciprocitet između dvije države, svojstven ugovorima međunarodnog javnog prava.

Iz Ustavnog suda naglasili su da pokretanje postupka ne znači da je utvrđena neustavnost osporenog zakona, već da će njegova saglasnost sa Ustavom biti predmet daljeg ustavnosudskog ispitivanja.

Rješenje o pokretanju postupka biće dostavljeno učesnicima, kako bi se izjasnili o ustavnopravnim razlozima navedenim u njemu.

Sudije koje su glasale protiv pokretanja postupka iznijele su različite razloge za takav stav, naglašavajući, između ostalog, da za usvajanje zakona nije bila potrebna dvotrećinska većina.

Jedan od sudija naveo je da zakon o potvrđivanju sporazuma, po svojoj pravnoj formi, ne može uređivati imovinska prava stranaca, jer je riječ o aktu kojim se međunarodni ugovor uvodi u unutrašnji pravni poredak, što je njegova isključiva funkcija.

Na sjednici održanoj 16. marta 2026. godine nije bilo potrebne većine za predlog sudije izvjestioca da se pokrene postupak za ocjenu ustavnosti zakona. Tada je za pokretanje postupka glasalo troje sudija, dok je troje bilo protiv.

Izborom dvoje sudija Ustavni sud ponovo je kompletiran, čime su se stekli uslovi da se o ovom predmetu odlučuje u punom, sedmočlanom sastavu.

Ustavni sud je 15. decembra 2025. godine održao javnu raspravu o ovom predmetu. Svoja mišljenja tada su, pored podnosilaca inicijativa i predstavnika državnih organa, iznijeli profesor ustavnog prava i bivši predsjednik Ustavnog suda Mladen Vukčević, profesori ustavnog prava Đorđe Gardašević iz Zagreba i Vladimir Đurić iz Beograda, kao i profesor međunarodnog javnog prava i bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava Nebojša Vučinić.

Na raspravi su govorili i profesor međunarodnog privatnog prava Vladimir Čolović iz Beograda i profesorica međunarodnog privatnog i ekološkog prava Maja Kostić Mandić iz Podgorice.

Javna rasprava direktno je prenošena putem interneta i na dvije televizije sa nacionalnom frekvencijom.

Zakon o potvrđivanju sporazuma usvojen je u Skupštini Crne Gore 3. juna 2025. godine, u ponovnom glasanju.

Inicijative za ocjenu ustavnosti podnijeli su odbornik u Skupštini opštine Budva Đorđe Zenović i nevladina organizacija Centar za zaštitu i proučavanje ptica, 23. juna i 30. jula 2025. godine.