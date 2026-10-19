Ukupna vrijednost ugovorenih projekata, uključujući sufinansiranje korisnika, iznosi 6.619.897,89 eura, čime se sredstva Evropske unije dopunjavaju dodatnim ulaganjima projektnih partnera.

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Ministarstvo finansija saopštilo je da su, posredstvom Direktorata za finansiranje, ugovaranje i sprovođenje sredstava EU podrške (CFCU), ugovorili svih 5,4 miliona eura raspoloživih sredstava u okviru prvog poziva Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2021–2027, koji se finansira iz Instrumenta pretpristupne podrške Evropske unije (IPA III).

"Potpunim ugovaranjem raspoložive alokacije ostvarena je stopa ugovaranja od 100%, čime su obezbijeđeni finansijski uslovi za realizaciju svih 12 odabranih projekata koji povezuju institucije, organizacije i lokalne zajednice iz Crne Gore i sa Kosova", piše u saopštenju.

Ukupna vrijednost ugovorenih projekata, uključujući sufinansiranje korisnika, iznosi 6.619.897,89 eura, čime se sredstva Evropske unije dopunjavaju dodatnim ulaganjima projektnih partnera.

Pojedinačni iznosi dodijeljenih bespovratnih sredstava kreću se od 327.280,00 do 599.770,66 eura, dok ukupne vrijednosti pojedinačnih projekata iznose od 386.280,10 do 716.973,40 eura. Predviđeno trajanje projekata je od 24 do 30 mjeseci.

Podrška je, kako su kazali, usmjerena na dvije važne oblasti za razvoj prekograničnog područja: zapošljavanje mladih i ranjivih kategorija stanovništva i razvoj održivog turizma. "Kroz zajedničke aktivnosti partnera, projekti će doprinijeti unapređenju vještina i mogućnosti za zapošljavanje, jačanju saradnje lokalnih zajednica i boljoj valorizaciji kulturne i prirodne baštine", dodaje MF.

Svih 12 projekata sprovodiće se kroz partnerstva institucija i organizacija iz Crne Gore i sa Kosova, čime se "podstiču razmjena znanja i iskustava, zajedničko djelovanje i razvoj inicijativa koje odgovaraju potrebama stanovništva", navode iz tog resora. Takav pristup, kako su kazali, omogućava da se razvojni potencijali prekograničnog područja povežu sa konkretnim potrebama građana, uz fokus na održivo korišćenje lokalnih resursa i stvaranje novih mogućnosti za zajednice sa obje strane granice.

Vodeći korisnici iz Crne Gore su NVO Juventas, JU Dom starih Bijelo Polje, NVO CAZAS, Caritas Barske nadbiskupije, Polimski muzej u Beranama, Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije, Opština Plav i Turistička organizacija Bar. Vodeći korisnici sa Kosova su Save the Children Kosova/o, organizacija TOKA, Kosovo Development Center i Kosovo Foundation for Cultural Heritage without Borders.

"Ugovaranjem cjelokupne raspoložive alokacije završen je proces ugovaranja u okviru prvog poziva, čime su stvoreni uslovi za sprovođenje svih 12 projekata i ostvarivanje planiranih rezultata na terenu. Evropska podrška, uz učešće projektnih partnera, predstavlja ulaganje u razvojne potencijale prekograničnog područja, unapređenje mogućnosti za zapošljavanje, održivi turizam i očuvanje kulturne i prirodne baštine, sa ciljem ostvarivanja dugoročnih koristi za građane i lokalne zajednice", piše u saopštenju.