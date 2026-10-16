Kako je saopšteno iz Ministarstva javnih radova, projekat ima za cilj unapređenje bezbjednosti i kvaliteta putne infrastrukture, lakšu dostupnost skijalištu i dodatno jačanje turističke ponude Žabljaka.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministarka javnih radova Majda Adžović, u društvu ministarke turizma Simonide Kordić i predsjednika Opštine Žabljak Radoša Žugića, označila je početak adaptacije puta koji vodi ka Ski centru „Savin kuk“. Radovima će biti obuhvaćena dionica duga približno dva kilometra, prenose Vijesti.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javnih radova, projekat ima za cilj unapređenje bezbjednosti i kvaliteta putne infrastrukture, lakšu dostupnost skijalištu i dodatno jačanje turističke ponude Žabljaka.

Tokom posjete Žabljaku, Adžović je označila i početak rekonstrukcije AC cjevovoda koji povezuje kaptažu „Oko“ sa glavnim gradskim bazenom. Realizacijom ovog zahvata trebalo bi da se poveća sigurnost vodosnabdijevanja i smanje gubici u vodovodnom sistemu.

Ministarka je obišla i gradilište administrativnog objekta namijenjenog komunalnom i vodovodnom preduzeću. Prema navodima Ministarstva, novi objekat omogućiće bolje uslove za rad zaposlenih, efikasnije funkcionisanje nadležnih službi i unapređenje komunalnih usluga koje se pružaju stanovnicima Žabljaka.

„Realizacijom ovih projekata nastavlja se ulaganje u unapređenje saobraćajne i komunalne infrastrukture, sa ciljem poboljšanja kvaliteta života građana i daljeg turističkog i ekonomskog razvoja Žabljaka“, navedeno je u saopštenju.