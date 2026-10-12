Benzin će poskupiti za tri, a dizel za dva centa.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Obje vrste benzina će od ponoći biti skuplje tri centa, a dizel će poskupjeti za dva centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Eurosuper 98 će koštati 1,84 eura, a Eurosuper 95 1,80 eura.

Nova cijena dizela od ponoći će biti 1,98 eura.

Lož ulje će i dalje koštati 1,98 eura.

“Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa Odlukom o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, usvojenom na sjednici Vlade, po kojoj je iznos akcize umanjen 20 odsto za benzine i 10 odsto za eurodizel, kao i Uredbom o načinu obračuna maksimalne maloprodajne cijene određenih vrsta naftnih derivata”, navodi se u saopštenju.

Navedene cijene važiće od 13. do 19. oktobra.