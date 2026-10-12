Vuković je, povodom zatvaranja dva poglavlja iz nadležnosti Ministarstva finansija, rekao da Crna Gora nastavlja da jača i ubrzava svoj evropski finansijski put.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Zatvaranjem Poglavlja 17 i Poglavlja 18, Crna Gora je napravila dva važna koraka u ispunjavanju evropske agende, ocijenio je ministar finansija Novica Vuković.

Vuković je, povodom zatvaranja dva poglavlja iz nadležnosti Ministarstva finansija, rekao da Crna Gora nastavlja da jača i ubrzava svoj evropski finansijski put.

“Zatvaranjem Poglavlja 17 – Ekonomska i monetarna politika i Poglavlja 18 – Statistika, napravili smo dva važna koraka u ispunjavanju evropske agende i zaokružili sva poglavlja u okviru Klastera 1 – Fundamentalna prava”, naveo je Vuković.

Prema njegovim riječima, stabilne javne finansije, konkurentna ekonomija i pouzdani podaci nijesu samo evropski standardi, oni su osnova odgovornog upravljanja državom i stvaranja boljih uslova za život građana.

“Pouzdani podaci omogućavaju nam da bolje prepoznamo potrebe građana i da jasno izmjerimo šta smo postigli i gdje moramo uraditi više”, dodao je Vuković.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, rekao da je kvalitetna statistika važna za gotovo sve oblasti pregovora i za buduće učešće Crne Gore u politikama i budžetu Evropske unije.

“Ministarstvo finansija i Uprava za statistiku – MONSTAT posvećenim zajedničkim radom omogućili su da Crna Gora ispuni zahtjevne evropske standarde”, kazao je Vuković.

To je, kako je dodao, važan rezultat, ali i obaveza da nastave još snažnije.

“Jer evropski put nije samo cilj, to je naš put ka snažnijoj ekonomiji, odgovornijim institucijama i većim prilikama za građane”, zaključio je Vuković.