Neto zarada predsjednika Vlade Crne Gore Milojka Spajića za septembar iznosila je 2.061 eura, dok je najveća zarada među 54 funkcionera i službenika sa spiska pripala zastupniku Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Mirku Đukoviću, koji je primio 4.189 eura.

Izvor: KK Budućnost Voli

Prema objavljenim podacima na sajtu Vlade, Spajićeva septembarska zarada iznosila je 2.061 eura, dok je generalni sekretar Vlade Dragoljub Nikolić primio 1.736 eura, piše CdM.

Potpredsjednici Vlade Aleksa Bečić i Momo Koprivica imali su istu neto zaradu od po 1.871 euro.

Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj primio je 1.993 eura, dok je potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović zaradio 2.062 eura.

Filip Ivanović, potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove, imao je zaradu od 1.781 eura, a potpredsjednica Vlade za zdravstvo i socijalno staranje Jelena Borovinić Bojović 2.008 eura.

Potpredsjednik Vlade za obrazovanje, nauku i odnose sa vjerskim zajednicama Budimir Aleksić primio je 2.055 eura.

Ministar bez portfelja Jovan Jole Vučurović, koji koordinira saradnju između izvršne i zakonodavne vlasti, zaradio je 1.752 eura, dok je ministar bez portfelja zadužen za odnose sa Skupštinom Crne Gore Milutin Butorović primio 1.737 euro.

Najveća zarada na spisku pripala je Mirku Đukoviću, zastupniku Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, čija je neto plata iznosila 4.189 eura. Njegova zamjenica Ana Srdanović primila je 1.693 eura.

Kada je riječ o kabinetu predsjednika Vlade, šefica kabineta Tanja Musterović imala je neto zaradu od 1.604 eura, dok je glavni savjetnik Branko Krvavac primio 1.623 eura.

Zamjenica šefice kabineta Ljubica Radović zaradila je 1.327 eura.

Zarade savjetnika predsjednika Vlade kretale su se uglavnom između 1.500 i 1.620 eura. Savjetnica za saobraćaj Marijana Stanić primila je 1.518eura, savjetnica za digitalne medije Ana Dulović i savjetnica za ekonomsku politiku Milena Milović po 1.604 eura, dok je savjetnica za vanjske poslove Milica Perišić zaradila 1.595 eura. Savjetnik za medije Veliša Jovanović primio je 1.547 eura, a njegova koleginica Ljubica Milićević 1.585 eura, prenosi CdM.

Među savjetnicima potpredsjednika Vlade, zarade su se u najvećem broju slučajeva kretale od oko 1.200 do 1.400 eura, u zavisnosti od funkcije i zaduženja. Izdvaja se savjetnica potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Gordana Krcunović, čija je zarada iznosila 1.406 eura. Savjetnik za ekonomsku diplomatiju i bezbjednost Edon Balidemaj primio je 1.239 eura, dok je savjetnik predsjednika Vlade za bezbjednost i odbranu Todor Goranović zaradio 1.459 eura.

Specijalni kontrolor za nacionalnu bezbjednost Predrag Burić imao je neto zaradu od 2.076 eura.

Vršilac dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Vlade i rukovodilac Sektora za poslove protokola Ivan Brajković primio je 1.304 eura, dok je vršilac dužnosti rukovodioca Kancelarije za održivi razvoj u Generalnom sekretarijatu Vlade Ranko Andrijašević zaradio 1.003 eura.

Na spisku su i savjetnici potpredsjednice Vlade za zdravstvo i socijalno staranje, čije su zarade bile među nižima u objavljenom presjeku. Srećko Crnogorac i Aleksandar Novović primili su po 928 eura, dok je Anastasija Vujošević zaradila 936 euro.