Najavljeno uvođenje viznog režima za državljane Turske, Rusije i Bjelorusije od 1. novembra moglo bi značajno da pogodi turistički promet, investicije i poslovanje brojnih kompanija koje su registrovane i rade na crnogorskom primorju i u Podgorici.

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S druge strane, iz Vlade naglašavaju da je ova odluka bila neizbježna, jer predstavlja jedno od završnih mjerila za zatvaranje Pregovaračkog poglavlja 24 (Pravda, sloboda i bezbjednost), javlja RTCG.

Direktor Centra za istraživanje i razvoj turizma Petar Golubović, u Jutarnjem programu TVCG istakao da ako se posmatra struktura gostiju sa ovih tržišta u prethodnoj godini, činili su 20-21%, i to je veoma značajan broj noćenja za Crnu Goru kao turističku destinaciju.

“Kada pogledate neka iskustva zemalja koje su uvodile vizu, i kada imate više različitih scenarija koje možete napraviti ukoliko dođe do pada, a definitivno će doći do pada potražnje upravo sa ovih tržišta, dolazimo do brojki koje će biti prilično izazovne da se nadoknade u narednoj godini sa nekih drugih tržišta”, objašnjava Golubović.

Kako je objasnio, da su u Centru radili procjene na pad od 20 odsto turista što je jedan blaži scenario.

“Neophodno bi bilo da se sa drugih tržišta taj pad nadoknadi, tačnije, ukupan pad bio bi 3,8 miliona noćenja, a da bismo bili na nuli, da bismo imali identičan broj noćenja koji ćemo imati ove godine, a on je projektovan negdje na 16,5 miliona noćenja, mi bismo morali, dakle, da nadoknadimo sa svih drugih tržišta 4,75 miliona. I to je najblaži scenario”, objašnjava Golubović.