Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa banaka na ukupno odobrene kredite iznosila je 5,63 odsto i porasla je 0,02 procentna boda u odnosu na jun.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite, koja obuhvata sve njihove troškove, u julu je na mjesečnom nivou porasla 0,01 procentni poen i iznosila je 6,12 odsto, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

"Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa banaka na ukupno odobrene kredite iznosila je 5,63 odsto i porasla je 0,02 procentna boda u odnosu na jun”, navodi se u Biltenu CBCG.

Efektivna i nominalna kamatna stopa na novoodobrene kredite u julu su oslabile, efektivna 0,11 procentnih poena na 5,96 odsto, a nominalna 0,06 procentnih bodova 5,48 odsto.

Kamatne stope mikrokreditnih finansijskih institucija (MFI) na ukupno odobrene kredite u julu su pale, efektivna 0,22 procentna poena na 17,01 odsto, a nominalna 0,19 procentnih bodova na 15,56 odsto.

Kamatne stope MFI na novoodobrene kredite u julu su oslabile, efektivna 0,25 procentnih poena na 14,38 odsto, a nominalna 0,22 procentn bodova na 13,32 odsto.

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na depozite u julu je iznosila 0,29 odsto i niža je 0,01 procentni poen u odnosu na jun.

Razlika između aktivnih i pasivnih kamatnih stopa u julu je iznosila 5,83 procentna poena i viša je u odnosu na jun 0,02 procentna boda.