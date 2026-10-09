Iz nadležnog ministarstva navode da se ukupne potrebe finansiranja države u 2027. i 2028. godini procjenjuju na oko 2,1 milijardi eura, od čega se oko 1,5 milijardi eura odnosi na obaveze po osnovu dospijevajućeg duga.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ministarstvo finansija Crne Gore obezbijedilo je 400 miliona eura kroz međunarodni sindicirani kreditni aranžman radi jačanja fiskalne rezerve i sigurnijeg servisiranja javnog duga u 2027. i 2028. godini, kada državu očekuju značajne finansijske obaveze. Kredit je ugovoren na rok od sedam godina, uz kamatu od šestomjesečnog EURIBOR-a uvećanog za 2,5 odsto.

"U skladu sa godišnjim Zakonom o budžetu Crne Gore i Odlukom o zaduživanju, obezbjeđuju se sredstava za godine u kojima Crnu Goru očekuju značajne obaveze po osnovu dospijevajućeg javnog duga. Sredstva iz ovog aranžmana nijesu namijenjena finansiranju novih mjera tekuće politike niti povećanju tekuće budžetske potrošnje, već jačanju fiskalne rezerve i smanjenju rizika refinansiranja", piše u saopštenju.

Iz nadležnog ministarstva navode da se ukupne potrebe finansiranja države u 2027. i 2028. godini procjenjuju na oko 2,1 milijardi eura, od čega se oko 1,5 milijardi eura odnosi na obaveze po osnovu dospijevajućeg duga, dok se, prema njihovim riječima, preostali iznos odnosi na finansiranje kapitalnih i razvojnih projekata od strateškog značaja.

Takođe, kako navode, posebno zahtjevna biće 2027. godina, tokom koje Crnu Goru očekuju otplate duga od gotovo 1,2 milijardi eura.

"Zbog koncentracije visokih obaveza u narednom periodu, Ministarstvo finansija sredstva obezbjeđuje unaprijed, koristeći povoljne tržišne uslove, čime se smanjuje izloženost budućim tržišnim oscilacijama i omogućava sigurnije planiranje državnih obaveza", dodaju u saopštenju.

Poručuju da poseban kvalitet transakcije predstavlja činjenica da je, prvi put u okviru ovakvog sindiciranog kreditnog aranžmana, ugovorena ročnost od sedam godina. Takođe, iz nadležnog ministarstva ističu da je kredit zaključen uz kamatnu stopu u visini šestomjesečnog EURIBOR-a uvećanog za marginu od 2,5%, uz polugodišnju dinamiku otplate.

Kako navode, postignuta ročnost i uslovi finansiranja potvrđuju povjerenje međunarodnih finansijskih institucija u Crnu Goru i njene ekonomske perspektive, u periodu snažnog napretka u procesu evropskih integracija i pozitivnih ocjena međunarodnih kreditnih rejting agencija. Duža ročnost istovremeno doprinosi ravnomjernijem rasporedu budućih obaveza i većoj otpornosti javnih finansija.

"Kreditni aranžman zaključen je sa grupom renomiranih međunarodnih finansijskih institucija (Merrill Lynch International, KfW IPEX-Bank, Banco Finantia, First Abu Dhabi Bank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., OTP Bank Group, Erste Group, Intesa Sanpaolo i Eurobank Private Bank Luxembourg). Uključivanje novih međunarodnih kreditora dodatno proširuje i diversifikuje bazu finansijskih partnera Crne Gore", poručuju u saopštenju.

Iz nadležnog ministarstva ističu da su zaključenju aranžmana prethodile detaljne analize međunarodnih finansijskih kretanja, sa ciljem da se finansiranje obezbijedi pravovremeno i pod povoljnim uslovima za državu.

"Ovom transakcijom Crna Gora dodatno jača svoju finansijsku poziciju pred godine visokih dospijeća javnog duga. Pravovremeno formirana fiskalna rezerva omogućava uredno servisiranje obaveza države, smanjuje zavisnost od budućih tržišnih uslova i doprinosi očuvanju fiskalne i ukupne ekonomske stabilnosti", zaključuje se u saopštenju.