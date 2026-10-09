Kako su naveli, primjena Pravilnika omogućiće uspostavljanje adekvatnog sistema vrednovanja složenosti i odgovornosti poslova koje obavljaju državni revizori.

Izvor: MONDO

Vlada Crne Gore usvojila je na jučerašnjoj sjednici zaključak kojim je Ministarstvo finansija zaduženo da preusmjeri sredstva iz tekuće budžetske rezerve Državnoj revizorskoj instituciji (DRI). Na taj način omogućeni su uslovi za sprovođenje zaključka Skupštine Crne Gore koji se odnosi na poboljšanje materijalnog položaja državnih revizora i početak primjene Pravilnika o zvanjima u DRI, saopšteno je iz te institucije, prenosi CdM.

Kako su naveli, primjena Pravilnika omogućiće uspostavljanje adekvatnog sistema vrednovanja složenosti i odgovornosti poslova koje obavljaju državni revizori.

„Usvajanju Zaključka Vlade prethodio je sastanak na visokom nivou između predstavnika Državne revizorske institucije i Ministarstva finansija. Na sastanku je, nakon razmjene mišljenja i argumenata, dogovoreno da primjena Pravilnika o zvanjima u Državnoj revizorskoj instituciji, donijetog u martu 2026. godine i potom dostavljenog Ministarstvu finansija, počne od oktobra ove godine”, naglasili su.

Iz DRI su pojasnili da je, imajući u vidu novo zakonsko rješenje kojim se regulišu zarade nosilaca ustavnosudskih funkcija, tokom sastanka izraženo očekivanje da će od 1. januara 2027. godine primanja državnih revizora biti usklađena sa zaradama sudija, u skladu sa dosadašnjom praksom njihovog izjednačavanja.

„Dogovor o početku primjene Pravilnika predstavlja početni korak u rješavanju dugogodišnjeg pitanja zarada revizorskog kadra, koje će u narednom periodu biti jedan od ključnih pravaca zajedničkog djelovanja dvije institucije. Ministarstvo finansija je tokom sastanka upoznalo predstavnike Državne revizorske institucije sa aktivnostima kojima doprinosi rješavanju pitanja poslovnog prostora DRI, za koji su sredstva obezbijeđena još 2023. godine”, navodi se u saopštenju.

Podsjećaju da je Skupština Crne Gore 27. decembra 2025. godine, prilikom donošenja Zakona o budžetu za 2026. godinu, usvojila zaključak kojim je Vladu zadužila da, kroz racionalizaciju budžetskih rashoda i korišćenje tekuće budžetske rezerve, obezbijedi sredstva za unapređenje materijalnog položaja zaposlenih državnih revizora.

Istim zaključkom Vlada je zadužena i da preduzme hitne aktivnosti radi obezbjeđivanja odgovarajućeg poslovnog prostora za Državnu revizorsku instituciju.