Situaciju dodatno komplikuje zakonski rok, prema kojem DRI ima obavezu da Skupštini Crne Gore do 15. oktobra dostavi izvještaj o reviziji.

Izvor: Screenshot / dri.co.me

Štrajk zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI), koji je počeo u ponedjeljak, mogao bi biti okončan u narednom periodu, nakon što je najavljeno moguće ispunjenje zahtjeva za poboljšanje materijalnog položaja revizora.

Predsjednik Senata DRI Siniša Čađenović kazao je, nakon razgovora sa predstavnicima Ministarstva finansija, da očekuje da se zaključci Skupštine Crne Gore, kojima je traženo unapređenje materijalnog statusa državnih revizora, sprovedu u najkraćem roku. O tome je izvijestio RTCG.

„Očekujem da će Ministarstvo finansija u najkraćem roku sprovesti zaključke Skupštine kojima je zatraženo poboljšanje materijalnog položaja državnih revizora, čime bi se stvorili uslovi za okončanje štrajka zaposlenih u državnoj revizorskoj instituciji“, kazao je Čađenović.

Tokom sastanka predstavnika Senata DRI sa Ministarstvom finansija razgovarano je o zahtjevima štrajkačkog odbora, unapređenju materijalnog statusa zaposlenih i poboljšanju uslova rada. Riječ je o pitanjima koja su bila obuhvaćena i zaključcima Skupštine iz prošle godine, ali koji do sada nijesu realizovani.

Prema informacijama RTCG-a, o zahtjevima revizora razgovaraće i predstavnici parlamenta sa članovima štrajkačkog odbora.

Zaposleni u DRI potvrdili su da su zbog štrajka obustavili sve aktivnosti u okviru revizorskih postupaka. Među njima je i revizija Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlu godinu.

Situaciju dodatno komplikuje zakonski rok, prema kojem DRI ima obavezu da Skupštini Crne Gore do 15. oktobra dostavi izvještaj o reviziji.

Ukoliko se štrajk uskoro ne okonča, obustava rada mogla bi otežati završetak tog postupka u predviđenom roku. Dalji razvoj situacije zavisiće od toga da li će Ministarstvo finansija sprovesti zaključke parlamenta i omogućiti ispunjenje zahtjeva zaposlenih.