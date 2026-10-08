U slučaju utvrđenih nepravilnosti ili odstupanja od odobrene dokumentacije, nadležni organi će preduzeti mjere iz svoje nadležnosti, a kada za to postoje zakonski uslovi, o svemu će obavijestiti inspekcijske i druge nadležne organe.

Izvor: Kabinet Predsjednika Opštine Ulcinj

Opština Ulcinj formiraće internu komisiju koja će pratiti izgradnju objekata na području Limana, Meteriza i Pinješa, sa posebnim fokusom na to da li se objekti grade i koriste u skladu sa odobrenom projektnom dokumentacijom i predviđenom namjenom prostora.

To je saopštio glavni gradski arhitekta Mehmed Mila, navodeći da je intenzivna građevinska aktivnost u ova tri naselja razlog za dodatni institucionalni nadzor.

„Komisija će, u okviru svojih nadležnosti i u saradnji sa nadležnim službama i organima, pratiti realizaciju projekata tokom izgradnje, a posebno će se obratiti pažnja na stanje objekata u postupku tehničkog pregleda, prije izdavanja upotrebne dozvole“, kazao je Mila.

Kako je naveo, cilj je da se na vrijeme utvrdi da li je objekat izveden prema odobrenoj dokumentaciji, da li su garažni, tehnički i drugi prostori zadržali propisanu namjenu, kao i da li postoje odstupanja koja bi mogla uticati na bezbjednost, funkcionalnost objekata, parking kapacitete, infrastrukturu i plansko uređenje prostora.

U slučaju utvrđenih nepravilnosti ili odstupanja od odobrene dokumentacije, nadležni organi će preduzeti mjere iz svoje nadležnosti, a kada za to postoje zakonski uslovi, o svemu će obavijestiti inspekcijske i druge nadležne organe.

„Na ovaj način, Opština Ulcinj želi da uspostavi dodatni mehanizam kontrole i preventivnog djelovanja, sa ciljem da se nepravilnosti utvrđuju i otklanjaju blagovremeno, a ne tek nakon što objekti budu stavljeni u upotrebu“, navodi se u saopštenju.

Mila je ocijenio da povećana gradnja na Limanu, Meterizu i Pinješu predstavlja pitanje od posebnog značaja za budući razvoj Ulcinja, imajući u vidu njen uticaj na saobraćaj, komunalnu infrastrukturu, parking, zelene i javne površine, kao i kvalitet stanovanja.

„Upravo zbog intenziteta građevinske aktivnosti, od posebne je važnosti da svaki projekat bude realizovan u skladu sa dokumentacijom na osnovu koje je odobrena izgradnja objekta, kao i da se nakon izgradnje koristi isključivo u skladu sa odobrenom namjenom“, poručio je Mila.

On je kazao da su razlog za dodatnu pažnju i nepotvrđene informacije koje se u posljednje vrijeme pojavljuju, a koje ukazuju na mogućnost da se pojedini garažni, tehnički i drugi prostori, prvobitno predviđeni za određene namjene, koriste ili pokušavaju koristiti kao stambeni ili komercijalni prostori.

„Međutim, imajući u vidu intenzitet izgradnje i značaj prostora na kojem se realizuju novi projekti, svaka osnovana sumnja na odstupanje od odobrene dokumentacije zahtijeva ozbiljan, odgovoran i institucionalan pristup“, istakao je Mila.

Posebno je naglasio da garažna mjesta i garažni prostori moraju zadržati namjenu definisanu odobrenim projektom.

„Garažna mjesta i garažni prostori ne mogu se samovoljno pretvarati u stambene jedinice, apartmane, poslovne prostore ili druge sadržaje namijenjene prodaji ili ostvarivanju dodatne dobiti, ukoliko za takvu promjenu nije sproveden zakonom propisan postupak i pribavljena sva potrebna dokumentacija i odobrenja“, navodi se u saopštenju.

Ista pravila, kako je dodao, odnose se i na tehničke prostorije i ostale prostore čija je namjena određena projektnom dokumentacijom.

„Namjena prostora nije stvar slobodne odluke investitora nakon izgradnje. Ona je sastavni dio odobrenog projekta i planskog rješenja i mora se poštovati kako tokom izgradnje objekta, tako i tokom njegovog korišćenja“, istakao je Mila.

Eventualna promjena namjene, dodao je, moguća je isključivo kroz zakonom propisani postupak i uz ispunjavanje svih uslova predviđenih važećim planskim i drugim propisima.

Mila je posebno ukazao na potrebu sprečavanja situacija u kojima bi se garažni ili tehnički prostori projektovali i odobravali za jednu namjenu, a zatim bez potrebnih odobrenja pretvarali u stambene ili komercijalne jedinice.

„Takvo postupanje, ukoliko bi bilo utvrđeno, ne bi predstavljalo samo pitanje odnosa između investitora i kupca, već i pitanje poštovanja planske dokumentacije, obezbjeđenja potrebnog broja parking mjesta, funkcionisanja naselja, zaštite javnog interesa i odgovornosti svih subjekata uključenih u proces projektovanja, izgradnje i kontrole objekta“, kazao je Mila.

On je poručio da cilj nije unaprijed pripisivati odgovornost bilo kome, već osigurati da se intenzivna gradnja odvija uz puno poštovanje planske dokumentacije, odobrenih projekata, javnih površina, infrastrukture i interesa građana.

„Investitori imaju pravo da realizuju svoje projekte u skladu sa zakonom, ali istovremeno imaju i obavezu da izgrađene objekte koriste u skladu sa odobrenom dokumentacijom i propisima. Opština Ulcinj će, kroz rad svojih nadležnih službi i formiranje interne komisije, nastojati da dodatno unaprijedi kontrolu izgradnje objekata i zaštiti javni interes u procesu intenzivne urbanizacije“, zaključio je Mila.

Kako je ocijenio, razvoj Ulcinja mora biti planski, kontrolisan i odgovoran, dok intenzivna gradnja ne smije biti razlog za odstupanje od pravila niti za prenamjenu prostora koji su predviđeni za infrastrukturu i normalno funkcionisanje naselja.