Opština Tuzi je rebalansom budžet za ovu godinu povećala za 1.844.000 eura, odnosno sa 12.895.000 eura na 14.740.000 eura.
Driton Đokaj, sekretar za finansije, kaže za „Dan“ da povećavaju sopstvene prihode sa 2.571.800 na 3.004.800 eura, kao i porez na nepokretnost sa 950.000 na 1.304.000 eura.
,,U pitanju je i povećanje poreza na dohodak fizičkih lica sa 2.240.000 na 2.500.000 eura, a uvećanje će biti osjetno i za transfere i donacije sa 6.155.972 na 6.936.553 eura", navodi Đokaj.
Čim ima više para, više će i da se troši. Kapitalni izdaci povećavaju se sa 4.334.420 na 5.509.809 eura.
,,Od tog iznosa izdaci za lokalnu infrastrukturu su 856.000, ugovoreni radovi i usluge iz 2025. godine su 914.131 euro. Izdaci za građevinske objekte su 949.000, sredstva za otkup zemljišta se uvećavaju sa 750.000 na 1.106.900 eura, a izdaci za opremu sa 232.900 na 355.500 eura. Investiciono održavanje se povećava sa 273.798 na 831.778 eura. Tu su i ostali kapitalni izdaci, odnosno troškovi finansiranja projekata i to projekat Tuvest 179.500 i PolightMED 317.000 eura", rekao je za Driton Đokaj.
Đokaj je kazao da su ustupljeni prihodi planirani na 3.005.000, a prenijeta sredstva iz prethodne godine planirana su u iznosu od 1.293.647 eura.
,,Prihodi od poreza planirani su u iznosu od ukupno 4.604.000, pri čemu se veći dio ovog iznosa, tačnije 2.500.000 eura očekuje od poreza na dohodak fizičkih lica i 1.304.000 eura od poreza na nepokretnosti zbog dobre naplate u toku godine. Prihodi od naknada planirani su u iznosu od 1.079.800 eura, od čega je značajni dio od 800.000 eura opredijeljen za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Prihodi od lokalnih i administrativnih taksi su planirani na 30.000, prihodi od prodaje nepokretnosti 120.000, dok su ostali prihodi planirani u iznosu od 50.000 eura", kaže Đokaj.
Sekretar kaže da se od transfera i donacija očekuju prilivi za EU projekte u iznosu od 1.576.553, kapitalne donacije od 50.000 i transfer od Egalizacionog fonda od 3.660.000 eura.
,,Što se tiče rashodne strane, tekući izdaci su 4.480.830, od čega je za bruto zarade i doprinose izdvojen iznos od 1.895.600 eura. Ukupni transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru planirani su u iznosu od 3.750.360, od kojih je za privredna društva i javne ustanove opredijeljeno 1.253.258 eura. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 5.509.809 eura. U pitanju su značajne višegodišnje projektne investicije u okviru putne infrastrukture u opštini Tuzi, izgradnja vodovoda u ruralnom području, kao i otkup zemljišta i eksproprijacija za potrebe izgradnje saobraćajnica", rekao je Đokaj, javlja Dan.
Driton Đokaj kaže da ne sumnjaju da će do kraja ove godine, sa ozbiljnim radom i angažmanom ostvariti fiskalnu stabilnost budžeta, povećati naplatu svih vrsta prihoda, prije svega sopstvenih, i tako stvoriti uslove za normalno funkcionisanje svih organa opštine i uticati na poboljšanje uslova života građana.