Opština Tuzi je rebalansom budžet za ovu godinu povećala za 1.844.000 eura, odnosno sa 12.895.000 eura na 14.740.000 eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Driton Đokaj, sekretar za finansije, kaže za „Dan“ da povećavaju sopstvene prihode sa 2.571.800 na 3.004.800 eura, kao i porez na nepokretnost sa 950.000 na 1.304.000 eura.

,,U pitanju je i povećanje poreza na dohodak fizičkih lica sa 2.240.000 na 2.500.000 eura, a uvećanje će biti osjetno i za transfere i donacije sa 6.155.972 na 6.936.553 eura", navodi Đokaj.

Čim ima više para, više će i da se troši. Kapitalni izdaci povećavaju se sa 4.334.420 na 5.509.809 eura.

,,Od tog iznosa izdaci za lokalnu infrastrukturu su 856.000, ugovoreni radovi i usluge iz 2025. godine su 914.131 euro. Izdaci za građevinske objekte su 949.000, sredstva za otkup zemljišta se uvećavaju sa 750.000 na 1.106.900 eura, a izdaci za opremu sa 232.900 na 355.500 eura. Investiciono održavanje se povećava sa 273.798 na 831.778 eura. Tu su i ostali kapitalni izdaci, odnosno troškovi finansiranja projekata i to projekat Tuvest 179.500 i PolightMED 317.000 eura", rekao je za Driton Đokaj.

Đokaj je kazao da su ustupljeni prihodi planirani na 3.005.000, a prenijeta sredstva iz prethodne godine planirana su u iznosu od 1.293.647 eura.

,,Prihodi od poreza planirani su u iznosu od ukupno 4.604.000, pri čemu se veći dio ovog iznosa, tačnije 2.500.000 eura očekuje od poreza na dohodak fizičkih lica i 1.304.000 eura od poreza na nepokretnosti zbog dobre naplate u toku godine. Prihodi od naknada planirani su u iznosu od 1.079.800 eura, od čega je značajni dio od 800.000 eura opredijeljen za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Prihodi od lokalnih i administrativnih taksi su planirani na 30.000, prihodi od prodaje nepokretnosti 120.000, dok su ostali prihodi planirani u iznosu od 50.000 eura", kaže Đokaj.

Sekretar kaže da se od transfera i donacija očekuju prilivi za EU projekte u iznosu od 1.576.553, kapitalne donacije od 50.000 i transfer od Egalizacionog fonda od 3.660.000 eura.

,,Što se tiče rashodne strane, tekući izdaci su 4.480.830, od čega je za bruto zarade i doprinose izdvojen iznos od 1.895.600 eura. Ukupni transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru planirani su u iznosu od 3.750.360, od kojih je za privredna društva i javne ustanove opredijeljeno 1.253.258 eura. Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 5.509.809 eura. U pitanju su značajne višegodišnje projektne investicije u okviru putne infrastrukture u opštini Tuzi, izgradnja vodovoda u ruralnom području, kao i otkup zemljišta i eksproprijacija za potrebe izgradnje saobraćajnica", rekao je Đokaj, javlja Dan.

Driton Đokaj kaže da ne sumnjaju da će do kraja ove godine, sa ozbiljnim radom i angažmanom ostvariti fiskalnu stabilnost budžeta, povećati naplatu svih vrsta prihoda, prije svega sopstvenih, i tako stvoriti uslove za normalno funkcionisanje svih organa opštine i uticati na poboljšanje uslova života građana.