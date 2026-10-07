Cijena vode u Podgorici ove godine smanjena je sa 0,52 na 0,46 eura, dok će od naredne, iznositi 0,40 eura, saopštio je Odbornik Pokreta Evropa sad (PES) u Skupštini Glavnog grada Petar Rašković.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Rašković je na društvenoj mreži X reagovao na objavu šefa Kluba odbornika Demokratske partije socijalista (DPS) u Skupštini Glavnog grada Andrije Klikovca, koji je kazao da će cijena vode naredne godine biti uvećana za oko 100 odsto ukoliko se primijeni Euro model.

"Kolega Klikovac, ne priliči vam da ovoliko obmanjujete građane. Cijena vode je ove godine umanjena sa 0,52 eura na 0,46 eura, a od iduće godine cijena će biti 0,40 eura", naveo je Rašković.

On je dodao da je to, kako tvrdi, više nego duplo jeftinije u odnosu na najjeftiniju cijenu vode u opštinama u kojima DPS vrši vlast.

Kolega Klikovac, ne priliči vam da ovoliko obmanjujete građane. Cijena vode je ove godine je umanjena sa 0,52€ na 0,46€ a od iduće godine cijena će biti 0,40€ ‼️Poredjenja radi, to je više nego duplo jeftinije u odnosu na najjeftiniju cijenu vode u opštinama gdje DPS čini vlast. — Petar Rašković (@RaskovicPetar8)October 6, 2026

Klikovac je prethodno upitao odbornike PES-a da li smiju javno da obećaju da neće glasati za novo uvećanje cijene vode.

"Cijena vode u Podgorici će naredne godine biti uvećana za oko 100 odsto ukoliko se primijeni navedeni Euro model", napisao je Klikovac, podsjećajući da je, prema njegovim navodima, cijena vode već uvećana za 40 odsto.