Ove godine zaposleni u Crnoj Gori 7. oktobar, Svjetski dan dostojanstvenog rada, dočekuju bez potpisanog novog Opšteg kolektivnog ugovora (OKU).

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) upozorila je da zaposleni u Crnoj Gori Svjetski dan dostojanstvenog rada, 7. oktobar, dočekuju bez novog Opšteg kolektivnog ugovora, dok se istovremeno, kako navode, protiv tri sindikalna predstavnika vode disciplinski i sudski postupci. Iz USSCG poručuju da je riječ o ozbiljnom udaru na prava zaposlenih i slobodu sindikalnog djelovanja.

Ove godine zaposleni u Crnoj Gori 7. oktobar, Svjetski dan dostojanstvenog rada, dočekuju bez potpisanog novog Opšteg kolektivnog ugovora (OKU).

Iz USSCG upozoravaju da su njegovim nepostojanjem direktno dovedena u pitanje prava više od 100.000 zaposlenih koji nemaju zaključen granski ili kolektivni ugovor kod poslodavca. Ti zaposleni, kako ističu, ostaju bez dodatnih mehanizama zaštite koji im pripadaju.

Posebnu zabrinutost u USSCG izaziva činjenica da se trenutno vode disciplinski i sudski postupci protiv tri sindikalna predstavnika.

„Smatramo da ovakvi postupci predstavljaju klasičan čin revanšizma poslodavaca zbog njihovog sindikalnog rada i djelovanja, a sve sa ciljem zastrašivanja drugih zaposlenih kako bi odustali od sindikalnog aktivizma ili bili primorani da napuste sindikat“, navodi se u saopštenju.

Iz USSCG ocjenjuju da takvi pritisci predstavljaju direktan udar na slobodu sindikalnog udruživanja i demokratske vrijednosti.

Povodom Svjetskog dana dostojanstvenog rada, sindikat podsjeća javnost, poslodavce i donosioce odluka da su socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje, uz puno poštovanje prava na sindikalno organizovanje i djelovanje, ključni preduslovi za ostvarivanje dostojanstvenog rada.

Kako navode, dostojanstven rad podrazumijeva sigurne uslove rada, pravičnu zaradu i socijalnu sigurnost, ali i mogućnost da zaposleni kroz sindikalno organizovanje ostvare i zaštite svoja prava.

„Ne možemo a da ne izrazimo ozbiljnu zabrinutost trenutnim stanjem kulture socijalnog dijaloga na svim nivoima u Crnoj Gori“, poručuju iz USSCG.

U sindikatu upozoravaju i na, kako navode, trend marginalizacije socijalnih partnera, koji se direktno odražava na broj zaključenih kolektivnih ugovora, naročito u privatnom sektoru.

„Zaposleni su najčešće prepušteni samovolji poslodavaca“, ocjenjuju iz USSCG.

Iz Unije slobodnih sindikata poručuju da socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje nijesu formalnost, već preduslov za stvaranje uslova za dostojanstven rad, a time i dostojanstven život.

Istovremeno, ističu da je nesmetano sindikalno djelovanje jedan od ključnih preduslova demokratizacije društva i ispunjavanja obaveza Crne Gore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

USSCG poziva nadležne institucije da, kako navode, hitno preduzmu mjere radi zaštite sindikalnih lidera od progona, kao i da zajednički rade na jačanju kulture socijalnog dijaloga i što skorijem zaključivanju novog Opšteg kolektivnog ugovora.

„Naša misija ostaje borba za Crnu Goru kao državu socijalne pravde, u kojoj će se rad cijeniti, a sindikalni aktivisti biti zaštićeni i uvažavani“, zaključuju iz USSCG.

0

share