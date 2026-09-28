Preduzeće Vodovod od fizičkih i pravnih lica potražuje 6,8 miliona eura po osnovu neplaćenih računa za utrošenu vodu, saopštio je za Dan Aleksandar Nišavić, direktor Vodovoda.

Izvor: MONDO

Od toga iznosa, kako navodi Nišavić, 3,1 milion eura je aktivan dio duga, dok se preostalih 3,7 miliona naplaćuje preko izvršitelja.

Direktor Vodovoda navodi da i preduzeće ima dugovanja prema institucijama i dobavljačima.

“Najveće dugovanje je prema Upravi poreza i carina a to su obaveze za poreze i doprinose koje na 31. jul iznose 2,2 miliona eura. Upravi za vode, dugovanja po konačnim rješenjima iz 2025. i privremenim rješenjima iz 2026. godine, iznose 177 hiljada. Trenutne obaveze prema Elektroprivredi iznose 657 hiljada, a naše ukupne obaveze prema dobavljačima iznose 1,2 miliona eura”, kazao je Nišavić, javlja Dan.

Aleksandar Nišavić navodi da je u toku ove godine predato 16 krivičnih prijava.

“Krivične prijave se odnose na nelegalno pristupanje sistemu i za sve njih je u skladu sa zakonom opis prijave krađa. Za 11 prijava je postupljeno od strane MUP-a i one su u procesu, dok je preostalih pet nedavno predato te se očekuje postupanje u narednom periodu”, naveo je Nišavić.

Dug prema Vodovodu građani mogu izmiriti u ratama, potpisivanjem odgovarajućeg sporazuma o reprogramu duga uz obavezu plaćanja računa za tekući mjesec.

Privremeno isključenja pumpna stanica “Strganica”

Pumpna stanica “Strganica” privremeno je isključena zbog kritično niskog nivoa vode na izvorištu, saopšteno je iz Vodovoda.

“Kako bi se zaštitila oprema od oštećenja i rada na suvom, sistem je automatski obustavio rad. Voda za potrošače koji se snabdijevaju sa ove pumpne stanice će se uz povremene prekide obezbjeđivati sa pumpne stanice “Iverak”. Još jednom apelujemo na sve potrošače da vodu koriste namjenski i racionalno, posebno zbog veoma loše hidrološke situacije. Svaka kap je važna”, poručuju iz Vodovoda, piše Dan.