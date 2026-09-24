U junu 2026. godine od akciza na mineralna ulja i njihove derivate naplaćeno je 15.968.849 eura. To je za 4.940.414 eura, odnosno 23,63 odsto manje u odnosu na jun prošle godine.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Podaci Uprave carina pokazuju da je prihod od akciza na mineralna ulja i njihove derivate tokom juna, jula i avgusta ove godine bio gotovo šest miliona eura manji nego u istom periodu 2025. godine. Najizraženiji pad zabilježen je u junu, kada je naplaćeno gotovo pet miliona eura manje, piše Portal RTV Podgorica.

U junu 2026. godine od akciza na mineralna ulja i njihove derivate naplaćeno je 15.968.849 eura. To je za 4.940.414 eura, odnosno 23,63 odsto manje u odnosu na jun prošle godine.

„Po osnovu akcize na mineralna ulja i njihove derivate u junu mjesecu 2026. godine naplaćeno je 15.968.849 eura, što je manje za 4.940.414 eura, ili 23,63 odsto u odnosu na isti period prethodne godine“, saopšteno je Portalu TV PG iz Uprave carina.

Negativan trend nastavljen je i tokom jula, ali je razlika u odnosu na isti mjesec prošle godine bila znatno manja. U julu je naplaćeno 21.109.609 eura akciza na gorivo, odnosno 526.423 eura ili 2,43 odsto manje nego u julu 2025.

U avgustu je prihod po ovom osnovu iznosio 22.112.566 eura, što je za 572.665 eura, odnosno 2,52 odsto manje nego u avgustu prethodne godine.

„Po osnovu akcize na mineralna ulja i njihove derivate u avgustu mjesecu 2026. godine naplaćeno je 22.112.566 eura, što je manje za 572.665 eura ili 2,52 odsto u odnosu na isti period prethodne godine“, naveli su iz Uprave carina.

Kada se saberu prihodi ostvareni u junu, julu i avgustu, ove godine je od akciza na mineralna ulja i njihove derivate naplaćeno ukupno 59.191.024 eura. U istom periodu prošle godine prihod je iznosio oko 65,28 miliona eura, piše Portal RTV Podgorica.

Prihodi od akciza na mineralna ulja i njihove derivate obično su među većima tokom ljetnjih mjeseci, između ostalog zbog povećane potrošnje goriva tokom turističke sezone.

Zakonom o akcizama uređen je sistem akciza, kao i obaveza plaćanja ovog nameta za akcizne proizvode koji se na teritoriji Crne Gore stavljaju u slobodan promet.