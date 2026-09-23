Iz bjelopoljske bolnice kazali su “Vijestima” da je pacijent primljen u Službu urgentne medicinske pomoći zbog povrede zadobijene vatrenim oružjem u predjelu natkoljenice.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Bjelopoljac M.B. (25) povrijeđen je večeras nakon što je, prema nezvaničnim informacijama, došlo do opaljenja iz pištolja koji je čistio.

Kako “Vijesti” nezvanično saznaju iz Uprave policije, incident se dogodio u porodičnoj kući u selu Potrk, kada je prilikom čišćenja oružja došlo do opaljenja, nakon čega je M.B. zadobio povrede.

On je zbrinut u Opštoj bolnici u Bijelom Polju i, prema dostupnim informacijama, nije životno ugrožen.

Iz bjelopoljske bolnice kazali su “Vijestima” da je pacijent primljen u Službu urgentne medicinske pomoći zbog povrede zadobijene vatrenim oružjem u predjelu natkoljenice.

“Pacijent je trenutno u procesu dijagnostičke obrade i hirurškog zbrinjavanja. U toku su potrebne pretrage i procjena obima povrede”, rečeno je “Vijestima” iz bjelopoljske bolnice.