Osamnaestogodišnji mladić zadobio je više ubodnih rana u centru Beograda i u kritičnom stanju je prevezen u bolnicu, gdje se ljekari bore za njegov život.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sat vremena nakon ponoći, mir na uglu Ulica Braće Jugovića i Dobračine u Beogardu prekinuo je stravičan napadu kom je teško povrijeđen osamnaestogodišnji Dejan P.

Mladić se trenutno nalazi u bolnici gdje mu se ljekari bore za život, dok je u glavnom gradu satima vladalo opsadno stanje.

Prema prvim, nezvaničnim saznanjima, osamnaestogodišnjaku je za sada nepoznati napadač zadao više ubodnih rana oštrim predmetom.

Dejan P. je zadobio teške povrede u predijelu stomaka i ruke. Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na mjesto napada i u sekundama koje su odlučivale o životu transportovala mladića u bolnicu, gdje je primljen u kritičnom stanju.

Odmah po prijavi zločina, u Beogradu je proglašena akcija "Vihor". Jake policijske snage pod rotacijama blokirale su sve ključne saobraćajnice. Pretresana su vozila, a inspektori u civilu pročešljali su svaki ugao Dorćola u potrazi za tragovima i odbjeglim napadačem.

Akcija "Vihor" bila je na snazi nekoliko sati, a potraga za osumnjičenim i dalje traje. Operativci kriminalističke policije trenutno češljaju snimke sa nadzornih kamera sa okolnih zgrada i lokalnih ugostiteljskih objekata kako bi rekonstruisali kretanje napadača prije i posle ovog teškog incidenta.

(Telegraf/Mondo)