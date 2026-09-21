Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozdravlja vraćanje fokusa na pitanja od suštinskog značaja za građane, poput povećanja zarada i penzija, posebno imajući u vidu značajan rast cijena, koji predstavlja jedan od najvećih izazova sa kojim se građani suočavaju.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Istovremeno, program „Euro model“, prema dosadašnjim javnim najavama, podrazumijeva promjene koje mogu imati značajne efekte ne samo na politiku zarada i penzija, već i na tržište rada, održivost penzionog sistema, kretanje cijena, poslovanje malih i srednjih preduzeća, prihode lokalnih samouprava, kao i na javne finansije, kroz dodatna zaduženja ili drugačije poresko opterećenje.

"Zbog toga, kod reformi ovakvog obima nije dovoljno predstaviti samo očekivane koristi. Neophodno je javnosti predstaviti i moguće negativne efekte, procijeniti rizike, definisati mjere za njihovo ublažavanje, kao i scenarije postupanja u slučaju da se pojedine projekcije ne ostvare.U tom procesu važno je čuti mišljenje svih relevantnih institucija i aktera – Ministarstva finansija i drugih nadležnih ministarstava, novoformiranog Fiskalnog savjeta, Centralne banke Crne Gore, Ekonomskog fakulteta, privrednih udruženja i međunarodnih finansijskih institucija", navode iz Milatovićevog kabineta.

Imajući u vidu evropske integracije Crne Gore i perspektivu budućeg članstva u eurozoni, važno je sagledati i stav Evropske komisije o aspektima ovog programa koji se odnose na ekonomsku i fiskalnu politiku.

Dodaju da međunarodno iskustvo, kao i iskustvo prethodnih ekonomskih reformi u Crnoj Gori, potvrđuju značaj sveobuhvatnog sagledavanja njihovih efekata, kako pozitivnih, tako i negativnih.

"Predsjednik stoga smatra da je neophodno otvoriti javnu debatu u kojoj bi predstavnici Vlade detaljno predstavili ekonomske pretpostavke na kojima program počiva i odgovorili na pitanja stručne javnosti o njegovim mogućim rizicima i negativnim

efektima", kazano je u saopštenju.

Takav dijalog važan je kako bi javnost, ali i donosioci odluka, imali što potpuniji uvid u očekivane efekte i moguće posljedice predloženih mjera.

Zaključuje se da konačan cilj treba da bude zajednički – veće zarade i bolji životni standard građana, snažnija i konkurentnija privreda i dugoročno stabilne javne finansije. Predsjednik će, kao i do sada, nastaviti da daje doprinos ostvarivanju tih ciljeva.