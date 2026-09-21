Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozdravlja vraćanje fokusa na pitanja od suštinskog značaja za građane, poput povećanja zarada i penzija, posebno imajući u vidu značajan rast cijena, koji predstavlja jedan od najvećih izazova sa kojim se građani suočavaju.
Istovremeno, program „Euro model“, prema dosadašnjim javnim najavama, podrazumijeva promjene koje mogu imati značajne efekte ne samo na politiku zarada i penzija, već i na tržište rada, održivost penzionog sistema, kretanje cijena, poslovanje malih i srednjih preduzeća, prihode lokalnih samouprava, kao i na javne finansije, kroz dodatna zaduženja ili drugačije poresko opterećenje.
"Zbog toga, kod reformi ovakvog obima nije dovoljno predstaviti samo očekivane koristi. Neophodno je javnosti predstaviti i moguće negativne efekte, procijeniti rizike, definisati mjere za njihovo ublažavanje, kao i scenarije postupanja u slučaju da se pojedine projekcije ne ostvare.U tom procesu važno je čuti mišljenje svih relevantnih institucija i aktera – Ministarstva finansija i drugih nadležnih ministarstava, novoformiranog Fiskalnog savjeta, Centralne banke Crne Gore, Ekonomskog fakulteta, privrednih udruženja i međunarodnih finansijskih institucija", navode iz Milatovićevog kabineta.
Imajući u vidu evropske integracije Crne Gore i perspektivu budućeg članstva u eurozoni, važno je sagledati i stav Evropske komisije o aspektima ovog programa koji se odnose na ekonomsku i fiskalnu politiku.
Dodaju da međunarodno iskustvo, kao i iskustvo prethodnih ekonomskih reformi u Crnoj Gori, potvrđuju značaj sveobuhvatnog sagledavanja njihovih efekata, kako pozitivnih, tako i negativnih.
"Predsjednik stoga smatra da je neophodno otvoriti javnu debatu u kojoj bi predstavnici Vlade detaljno predstavili ekonomske pretpostavke na kojima program počiva i odgovorili na pitanja stručne javnosti o njegovim mogućim rizicima i negativnim
efektima", kazano je u saopštenju.
Takav dijalog važan je kako bi javnost, ali i donosioci odluka, imali što potpuniji uvid u očekivane efekte i moguće posljedice predloženih mjera.
Zaključuje se da konačan cilj treba da bude zajednički – veće zarade i bolji životni standard građana, snažnija i konkurentnija privreda i dugoročno stabilne javne finansije. Predsjednik će, kao i do sada, nastaviti da daje doprinos ostvarivanju tih ciljeva.