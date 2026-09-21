Šar-planinski poskok, najotrovnija i najopasnija zmija u Evropi, snimljen je kako vreba sa grane drveta u selu Gotovuša na jugu Srbije.

Izvor: Kurir/Profimedia

Najotrovnija i najopasnija zmija u Evropi, šar-planinski poskok, uslikana je i snimljena na drvetu u selu Gotovuša, na jugu Srbije.

Ova otrovnica lako se prepoznaje po karakterističnom rogu na vrhu njuške, a najčešće nastanjuje osunčane kamenjare i suve predjele gdje se zahvaljujući svojim šarama savršeno kamuflira u okolini.

"Iako ima snažan otrov, poskok uglavnom izbjegava čovjeka i napada samo kada se osjeti ugroženim. Zanimljivo je da je odličan lovac iz zasjede, strpljivo čeka plen, najčešće glodare i guštere", navela je Instagram stranica "borzanionline".

Izuzetno jak otrov

Ime "poskok" potiče iz starog narodnog vjerovanja da ova zmija može da "skoči" na čovjeka sa razdaljine od nekoliko metara. U stvarnosti, poskok ne skače, ali ima izuzetno brz refleks i moć da se iz sklupčanog položaja munjevito izbaci do dužine sopstvenog tijela.

Otvor njenih očiju sa vertikalnim zjenicama otkriva da je riječ o noćnom lovcu. Otrov poskoka je snažan hemotoksin koji razara tkivo i krvne sudove. Ujed zahtijeva neodložnu medicinsku pomoć i primjenu odgovarajućeg seruma (protivotrova), jer bez terapije ujed može imati fatalan ishod.

Stručnjaci podsjećaju da poskok nikada ne napada prvi osim ukoliko se ne osjeti direktno ugroženim ili nagaženim. Kada se nađe u blizini čovjeka, najčešće reaguje glasnim sikćanjem kao znakom upozorenja da se odmah udaljite.