Prema njegovim riječima, jul je bio mjesec sa najvećim brojem opsluženih putnika – u Podgorici više od 330 hiljada, a u Tivtu blizu 300 hiljada.

Izvor: Aerodromi Crne Gore

Aerodromi Crne Gore tokom prvih sedam mjeseci ove godine opslužili su dva miliona putnika, saopštio je predsjednik Odbora direktora ACG, Stefan Madžgalj, prenosi Dan.

"Kroz vrata Aerodroma Podgorica, koji je od ovog proljeća, uz Air Montenegro, baza i niskobudžetnog prevoznika Wizz Air, prošlo je više od 1.230.000 putnika, dok smo na Aerodromu Tivat opslužili preko 780 hiljada putnika", naveo je Madžgalj.

Prema njegovim riječima, jul je bio mjesec sa najvećim brojem opsluženih putnika – u Podgorici više od 330 hiljada, a u Tivtu blizu 300 hiljada.

"Podgorica je, u poređenju s prošlim julom, porasla više od 50 odsto, a Tivat nešto više od 10 procenata", kazao je Madžgalj.

Podsjetio je da je ovog ljeta na Aerodromu Podgorica otvoreno čak 20 novih ruta, dok su u Tivtu uvedene tri, ocjenjujući da je pred Aerodromima Crne Gore nova rekordna godina.

"Nikad intenzivnija sezona. Sve ukazuje na novi rekord, ali istovremeno stavlja u fokus infrastrukturne limite i strateške odluke", naglasio je on.

Madžgalj je poručio da vjeruje kako će Vlada Crne Gore, kao vlasnik, donijeti najbolju odluku o daljem modelu razvoja Aerodroma Crne Gore, piše Dan.

"Uvjeren sam da će Vlada Crne Gore, kao vlasnik, donijeti najbolju odluku za građane, privredu i turiste o daljem modelu razvoja Aerodroma Crne Gore. Poslovni prihodi ostvareni za šest mjeseci tekuće godine iznose 17,7 miliona eura", zaključio je Madžgalj.