Kako je saopšteno, predlog Odluke, zajedno sa pratećom dokumentacijom, biće dostavljen Skupštini Crne Gore na razmatranje i odlučivanje.

Izvor: Aerodromi Crne Gore

Vlada je na današnjoj elektronskoj sjednici donijela odluku o poništavanju javnog oglasa za dodjelu koncesije za aerodrome Podgorica i Tivat, potvrđeno je RTCG-u iz Vlade.

Vlada Crne Gore danas je utvrdila predlog Odluke o poništenju Javnog oglasa za podnošenje prijava za pretkvalifikaciju za dodjelu koncesije za Aerodrome Crne Gore, objavljenog 11. oktobra 2019. godine.

Kako je saopšteno, predlog Odluke, zajedno sa pratećom dokumentacijom, biće dostavljen Skupštini Crne Gore na razmatranje i odlučivanje.

Podsjećamo, Vlada je u subotu saopštila da je od konzorcijuma predvođenog južnokorejskom kompanijom Incheon International Airport Corporation primila zvanično obavještenje o povlačenju iz daljeg učešća u postupku dodjele koncesije za Aerodrome Crne Gore.

Nakon toga, luksemburško-američka kompanija Corporación América Airports saopštila je da ostaje posvećena ulaganju u Crnu Goru kroz koncesioni postupak za Aerodrome Crne Gore i da je spremna da nastavi učešće u skladu sa važećim propisima i odlukama nadležnih institucija, prenosi RTCG.

Iz kompanije su naveli da su upoznati sa povlačenjem Incheona, ali da njihova posvećenost tenderskom postupku ostaje nepromijenjena.

Ipak, prema danas utvrđenom predlogu odluke Vlade, postupak dodjele koncesije za Aerodrome Crne Gore biće poništen.