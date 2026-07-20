"CAAP ostaje u potpunosti na raspolaganju za saradnju sa Vladom Crne Gore i svim relevantnim organima, sa ciljem potpisivanja ugovora o koncesiji."

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Luksemburško-američka kompanija Corporación América Airports (CAAP), drugoragirana na tenderu za dodjelu koncesije za crnogorske aerodrome, saopštila je da su posvećeni ulaganju u Crnu Goru kroz taj koncesioni postupak i da su spremni nastaviti svoje učešće u skladu sa važećim pravnim okvirom i odlukama nadležnih institucija, kao kredibilan, pouzdan i dugoročan partner.

Vlada je prije dva dana saopštila da je od konzorcijuma koji predvodi prvorangirana južnokorejska kompanija Incheon International Airport Corporation primila zvanično pismo u kojem se navodi da se ta grupacija povlači iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesije za Aerodrome Crne Gore.

"Corporación América Airports (CAAP) potvrđuje da je upoznat sa saopštenjem Vlade Crne Gore o povlačenju Incheon International Airport Corporation i koristi ovu priliku da ponovo potvrdi svoju punu posvećenost tenderskom postupku za Aerodrome Crne Gore. CAAP je od samog početka učestvovao u tenderskom postupku u potpunosti poštujući zahtjeve iz Poziva za dostavljanje ponuda, kao i važeći pravni i regulatorni okvir, sa ciljem uspostavljanja dugoročnog partnerstva sa Vladom Crne Gore i ulaganja u Aerodrome Crne Gore, a radi podsticanja dugoročnog razvoja, konkurentnosti i dostizanja visokih, međunarodno priznatih standarda", saopštio je CAAP.

Kazali su da se ta posvećenost ogleda ne samo u njihovom kontinuiranom interesovanju za projekat, već i u činjenici da je CAAP "održao na snazi sva zahtijevana sredstva obezbjeđenja ponude", uključujući i nedavno obnovljenu bankarsku garanciju koja važi do avgusta 2027. godine, čime, kako su rekli, potvrđuju svoju spremnost da nastave sa realizacijom projekta.

"CAAP ostaje u potpunosti na raspolaganju za saradnju sa Vladom Crne Gore i svim relevantnim organima, sa ciljem potpisivanja ugovora o koncesiji. Čvrsto vjerujemo da su pravna sigurnost, ravnopravan tretman svih učesnika i poštovanje utvrđenih procedura od suštinskog značaja za svaki proces strateškog ulaganja, kao i za očuvanje povjerenja investitora. CAAP ostaje u potpunosti posvećen ulaganju u Crnu Goru kroz ovaj koncesioni postupak i spreman je da nastavi svoje učešće u skladu sa važećim pravnim okvirom i odlukama nadležnih institucija, kao kredibilan, pouzdan i dugoročan partner", piše u saopštenju.