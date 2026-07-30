Dionica Smokovac–Tološi prostiraće se u dužini od oko 10,5 kilometara i predstavljaće vezu između postojeće petlje Smokovac i buduće petlje Tološi

Izvor: monteput

Kompanija Monteput d.o.o. objavila je poziv za pretkvalifikaciju za izradu glavnog projekta i izvođenje radova na dionici auto-puta Bar–Boljare, Smokovac–Tološi, saopšteno je iz te kompanije.

Poziv je objavljen na zvaničnoj internet stranici Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a zainteresovani ponuđači imaju rok od 45 dana za dostavljanje prijava. Postupak će biti sproveden u skladu sa pravilima i standardima EBRD-a, kroz primjenu međunarodnih procedura i kriterijuma za izbor kvalifikovanih izvođača.

Dionica Smokovac–Tološi prostiraće se u dužini od oko 10,5 kilometara i predstavljaće vezu između postojeće petlje Smokovac i buduće petlje Tološi. Realizacijom ovog projekta očekuje se unapređenje saobraćajne povezanosti Podgorice i efikasnije funkcionisanje ukupne putne mreže.

Trasa budućeg auto-puta prolaziće kroz izuzetno zahtjevan teren, uključujući prelaze preko dolina rijeka Širalija i Zeta, željezničke pruge, postojeće putne infrastrukture, kao i područja Veljeg brda i Tološkog polja.

Projektom je predviđena izgradnja auto-puta sa četiri vozne i dvije zaustavne trake, uz projektovanu brzinu od 100 do 110 kilometara na čas, u skladu sa TEM standardima. Veza sa postojećom putnom mrežom biće ostvarena preko denivelisanih petlji Smokovac, Velje brdo i Tološi.

Na ovoj dionici planirana je izgradnja više mostova i jednog dvocijevnog tunela, čija će ukupna dužina iznositi približno 20 odsto ukupne trase.

Objavljivanje poziva za pretkvalifikaciju označava početak nove faze u realizaciji jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori. Cilj projekta je poboljšanje saobraćajne povezanosti, povećanje bezbjednosti učesnika u saobraćaju i stvaranje uslova za dalji privredni razvoj zemlje.