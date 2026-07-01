Govoreći o dionici Mateševo-Andrijevica, objašnjava da su počeli pripremni radovi, dok će glavni građevinski radovi početi naredne godine.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Monteput paralelno priprema pet velikih infrastrukturnih projekata – nastavak auto-puta prema Andrijevici, obilaznice oko Podgorice, Budve i Bara, ali i novu saobraćajnicu od Čeva do Krivošija, koja bi trebalo da skrati putovanje prema Herceg Novom i zapadnom dijelu Boke. U toj državnoj kompaniji očekuju da naredne godine počnu glavni radovi na dionici Mateševo–Andrijevica, dok su za obilaznicu Podgorice i obilaznicu Bara u toku pripreme tenderske i projektne dokumentacije.

Direktor Monteputa Milan Ljiljanić kazao je u Bojama jutra na Televiziji Vijesti da je prioritet da Crna Gora u narednim godinama dobije funkcionalnu mrežu autop-uteva i brzih saobraćajnica, jer sadašnjih 42 kilometra auto-puta, kako je rekao, nijesu dovoljna.

"Idemo fazno i biramo projekte koji imaju funkcionalnu cjelinu", rekao je Ljiljanić.

Kako je naveo, krajnji cilj je povezivanje svih tih saobraćajnica u jedinstvenu mrežu.

"Cilj nam je da uradimo vezu od Tološa do Virpazara, prema Jadransko-jonskom auto-putu i brzoj saobraćajnici B1. To je ukupno između 150 i 170 kilometara auto-puta koji su Crnoj Gori potrebni da bi imala funkcionalnu i održivu mrežu", dodaje Ljiljanić.

Govoreći o dionici Mateševo-Andrijevica, objašnjava da su počeli pripremni radovi, dok će glavni građevinski radovi početi naredne godine.

"Sada slijede pristupni putevi, kampovi, istraživanja terena i izrada glavnog projekta. Glavne radove očekujemo tokom naredne godine", rekao je Ljiljanić.

Rekao je da je riječ o geološki najzahtjevnijoj dionici auto-puta, na kojoj se nalazi i tunel Trešnjevik, dug oko četiri kilometra.

"Tunel Trešnjevik diktira rok od pet godina i cilj nam je da radovi na njemu počnu što prije", kazao je Ljiljanić.

Prema njegovim riječima, po završetku ove dionice od Podgorice do Andrijevice stizaće se za oko 38 minuta.

Ljiljanić je najavio i da će tokom jula biti raspisan tender za izgradnju obilaznice Smokovac–Tološi, dok bi izbor izvođača trebalo da bude završen sredinom 2027. godine.

Govoreći o obilaznici Budve, kazao je da bi pripremni radovi trebalo da počnu na jesen.

"Očekujemo da tokom septembra ili oktobra krenemo u pripremne radove. Ova brza saobraćajnica će zaobići gradsku zonu Budve i značajno skratiti putovanje prema primorju", rekao je Ljiljanić.

Za obilaznicu oko Bara, odnosno dionicu od Virpazara do petlje Zaljevo, trenutno se traži podrška evropskih finansijskih institucija.

"Očekujemo čak veću cijenu po kilometru nego na dionici Mateševo–Andrijevica, jer ćemo imati tunel Sutorman dužine šest kilometara", rekao je Ljiljanić.

Dodao je da Monteput planira da ovaj projekat kandiduje kroz budžet za 2027. godinu, nakon čega će dinamika realizacije zavisiti od obezbjeđivanja finansiranja.

Govoreći o nastavku auto-puta prema granici sa Srbijom, Ljiljanić je rekao da je Monteput pri kraju izrade idejnog projekta za dionicu Andrijevica–Boljare, ali da će završetak posljednjeg dijela trase zavisiti i od dinamike radova u Srbiji.

"Nama je prioritet dionica od Andrijevice do Crnče, koja ima funkcionalnu cjelinu. Posljednjih 23 kilometra prema granici zavisiće od dinamike radova sa srpske strane, jer taj dio nema funkcionalnu cjelinu dok se auto-put ne spoji sa njihovom mrežom", kazao je on.

Ljiljanić je naveo i da Monteput ove godine bilježi rast saobraćaja u odnosu na isti period prošle godine. Kako je rekao, na auto-putu je promet veći za oko 10 odsto, dok je kroz tunel Sozina zabilježen rast od oko tri odsto.