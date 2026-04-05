Mještani Rogama nezadovoljni su načinom na koji država planira nastavak gradnje auto-puta i obilaznice oko Podgorice. Tvrde za RTV Podgorica da im prijeti rušenje kuća i raseljavanje.

Obilaznica oko Podgorice (Smokovac–Tološi–Farmaci) dužine oko 18 km, koja bi spojila autoput sa pravcem prema Baru i omogućila da trasa zaobiđe gradsko jezgro Podgorice, direktno ugrožava mještane mjesne zajednice Rogami, najviše Vranjskih njiva i zaseoka Ras, jer predviđa rušenje čak 35 kuća, velikog broja pomoćnih objekata i sedam bunara pijaće vode.

"Problemi mjesne zajednice koje je izazvala ova obilaznica i magistrala, kao i ovaj put koji treba da siđe s Veljeg brda, odnosno bulevar Velje brdo da se priključi na put Danilovgrad – Podgorica su praktično veliki ovdje na ovom dijelu Vranjskih njiva. Znači, desilo se da i pored toga što smo mi kao stanovnici Vranjskih njiva napravili detaljni urbanistički plan, sad možemo da ga bacimo jer je planer postavio ovdje na početku Vranjskih njiva jednu petlju koja potpuno onemogućava da se realizuje taj plan", naveo je mještanin Đuro Vučinić.

Mještani najavljuju da će tužiti projektanta.

“Zaprepašteni smo kako je planer mogao da isplanira dvije petlje u razmaku od svega 500 metara i obadvije imaju istu namjenu, da se siđe na put Podgorica-Danilovgrad. Znači, ova petlja ovdje koja je na početku Vranjskih njiva ugrožava imanja i vlasništvo njih šest- sedam vlasnika, a ona petlja koja se radi na kraju Vranjskih njiva ona ne ugrožava nikoga. I prosto je pravo čudo da planeri nisu mogli da se usaglase i da naprave jedan priključak“, kazao je Vučinić.

Stanovnici zaseoka Ras okupili su se oko Nevladinog udruženja Opstanak i upozoravaju da će imovinu braniti svim sredstvima. Porodice Vukanović i Novosel ugrožavaju obje planirane trase – i nastavak autoputa i brza saobraćajnica iz pravca Božaja.

“Priključak za Podgoricu nam je uzeo šest hektara obradivog zemjišta, 30 hektara šumskog zemljišta, porušio vinograde. našoj porodici je dvije i po hiljade korijena loze uništeno, smokve stare stotinama godina, navela je Milodarka Vukanović Novosel.

Vukanović Novosel je kazala da sad hoće dalje, nastavkom trase, da krenu da ruše kuće.

” E, to ne damo, ni stopu. Ovo je poruka, ni stopu puta, ni lopatu zemlje više ne. Postoje varijantna rješenja, njih zakon obavezuje da ih poštuju“, istakla je Vukanović Novosel.

Da postoji rješenje da se sačuvaju rogamski bregovi i istovremeno nastavi sa razvojem države, tvrdi i odbornik Drago Vučinić.

“Postoji jedan drugi plan koji bi sav taj saobraćaj premjestio iz tih brda na Straganicu. I dio Straganice i Kućice su isto rogamsko vlasništvo, znači, s te druge strane put se ne bi vizuelno vidio s Duklje. Turisti koji dođu ne bi vidjeli taj put. Ne bi se narušavao taj antčki ambijent naših brda, naveo je Vučinić.

Ukoliko nadležni ne promijene planove, mještani upozoravaju da će Rogami biti izbrisani sa lica zemlje.