Grupa mještani Pržna i Svetog Stefana danas je protestnom šetnjom obilježila 66. rođendan grada hotela "Sveti Stefan".

Izvor: MONDO/Milica Mrvaljević

Oni su probili obezbjeđenje zakupca elitnog ljetovališta kompanije "Adriatic properties" i ušli na stazu pored Kraljičine plaže, a potom ušli na lijevi dio na Kraljevoj plaži uz poruku da je u pitanju javno dobro, pišu Vijesti.

Grupa mještana među kojima su i funkcioneri Građanskog pokreta URA, Nove srpske demokratije (NSD) i Socijalističke narodne partije (SNP) došla je do samog ulaza u grad hotel gdje zahtijevaju da im se dozvoli "ulaz na ostrvo koje su gradili njihovi preci" i da odu do crkve.

Oni su još jednom poslali poruku Vladi Crne Gore da plaže moraju biti otvorene za sve, da je ugovor sa zakupcem štetan i protivan interesima građana Crne Gore, prenose Vijesti.

Zakupac Svetog Stefana pozvao je policiju kako bi omogućila gostima grada hotela da uđu, jer su, kako tvrdi, mještani blokirali ulaz.

Sa druge strane mještani tvrde da su oni ti koji žele da odblokiraju ulaz je je zakupac zatvorio ostrvo i za mještane i za goste.

Policija je došla i sa oko stotinak metara posmatra situaciju, pišu Vijesti.

Gosti sat vremena ne mogu da uđu ili izađu sa ostrva.

Turista koji je kupio kartu da uđe na ostrvo nije mogao zbog blokiranog ulaza.

Zakupac ne otvara kapiju ostrva ni za turiste koji su kupili kartu, jer se boji da bi mještani mogli da uđu