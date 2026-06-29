Sredstva za realizaciju ovih radova, u iznosu od oko 240.000 eura, obezbijedilo je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija.

Izvor: prentscreen facebook/Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore

Počela je adaptacija sanitarnih prostorija i obnova fasade na objektu OŠ "Savo Pejanović".

Sredstva za realizaciju ovih radova, u iznosu od oko 240.000 eura, obezbijedilo je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija.

,,Paralelno sa ovim radovima, postavljena je ograda između škole i Gradskog pozorišta, a planirano je i uređenje dijela sportskih terena. Ovaj posao radi Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice", saopštili su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Iz ovog Vladinog resora ističu da će u saradnji sa Glavnim gradom nastaviti sa unapređenjem kvaliteta obrazovne infrastrukture.

,,Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Glavni grad, na osnovu potpisanom Memoranduma o saradnji, nastavljaju zajednički da sprovode aktivnosti koje se odnose na unapređenje kvaliteta obrazovne infrastrukture, kako bi se stvorilo ljepše, funkcionalnije i prijatnije okruženje za naše učenike i zaposlene", navode iz ministarstva.