Počeli su radovi na adaptaciji sanitarnih čvorova i obnovi fasade na objektu JU OŠ „Savo Pejanović“ u Podgorica.

Izvor: prentscreen facebook/Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore

Za realizaciju ovog projekta Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore izdvojilo je oko 240.000 eura.

„Paralelno sa ovim radovima postavljena je ograda između škole i Gradskog pozorišta, a planirano je i uređenje dijela sportskih terena. Ove radove izvodi Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Kako ističu iz Ministarstva, u saradnji sa Glavni grad Podgorica, na osnovu potpisanog Memoranduma o saradnji, nastavljaju da realizuju projekte usmjerene na unapređenje obrazovne infrastrukture, s ciljem stvaranja kvalitetnijeg, funkcionalnijeg i prijatnijeg ambijenta za učenike i zaposlene.