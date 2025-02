Suština je da evropski partneri nisu zadovoljni što su se prijavile samo vanevropske kompanije, odnosno kineske, turske i azerbejdžanske.

Pretkvalifikacioni tender za izgradnju dionice autoputa Mateševo - Andrijevica biće poništen krajem februara i isti dan biti raspisan glavni tender, na zahtjev Delegacije Evropske unije u Podgorici i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), potvrđeno je “Vijestima” iz Vlade.

EU i EBRD prethodno su, kako je potvrđeno “Vijestima”, od Vlade tražili da se poništi pretkvalifikacioni tender za izbor izvođača i da se raspiše glavni tender na kome bi mogle da se prijave sve kompanija, pa i one koje nisu prošle pretkvalifikaciju.

Kako saznaju "Vijesti", formalni razlog za poništenje pretkvalifikacionog tendera je to što je zbog protesta mještana sela Kralje i Slatine kod Andrijevice došlo do izmještanja trase u dužini od 14 kilometara, a izvori “Vijesti” kažu da su razlozi i to što se na pretkvalifikacioni tender nisu prijavile evropske kompanije već izvođači iz Kine, Turske i Azerbejdžana.

Ovaj zahtjev mogao bi da odloži početak izgradnje ove druge dionice crnogorskog autoputa i za godinu dana.

“Suština je da evropski partneri nisu zadovoljni što su se prijavile samo vanevropske kompanije, odnosno kineske, turske i azerbejdžanske. Dali su primjedbe da crnogorska Vlada prije raspisivanja pretkvalifikacionog tendera projekat nije dovoljno reklamirala u EU. Predstavnici Vlade koji su bili zaduženi za ovaj dio posla tvrde da je projekat svuda reklamiran i da se niko iz EU nije javio”, kazao je sagovornik “Vijesti”.