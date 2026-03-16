Izvor: Screenshot/European Union

,,Predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić predvodiće delegaciju koja će sjutra učestvovati na Međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije u Briselu, na kojoj će biti zatvoreno pregovaračko poglavlje 21 – Trans-evropske mreže iz klastera četiri", navodi se u saopštenju Vlade Crne Gore.

Politika poglavlja Trans-evropske mreže je, navode, usmjerena na unapređenje i razvoj saobraćajnih, energetskih i telekomunikacijskih sistema u skladu sa evropskim standardima.

“Održavanje Međuvladine konferencije i privremeno zatvaranje poglavlja 21 potvrđuje posvećenost Crne Gore sprovođenju sveobuhvatnih reformi i predstavlja važan signal povjerenja Evropske unije u ostvareni napredak”, poručuju iz Vlade.

Nakon Međuvladine konferencije, premijer Spajić, evropska komesarka za proširenje Marta Kos i zamjenica ministra za evropska pitanja Republike Kipar Marilena Raouna, održaće konferenciju za medije.

“U delegaciji koju predvodi premijer Spajić biće potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović, glavni pregovarač Predrag Zenović“, dodali su u saopštenju.

Posjeta Briselu, kako zaključuju, biće prilika za susrete sa zvaničnicima evropskih institucija, a predsjednik Vlade učestvovaće i na Konferenciji Evropske službe za spoljne poslove „Od uvida do uticaja“.