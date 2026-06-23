“Opština je preuzela prostor i ključeve biskopa. Kao što sam ranije najavio očekujem da će krajem septembra, početkom oktobra, biskop biti u funkciji”, naglasio je Jovanović.

Izvor: OPŠTINA BUDVA

Opština Budva i kompanija “Lovćen film” do kraja sedmice pred notarom zaključiće ugovor o poravnanju, kojim će lokalna uprava za 1,7 miliona eura preuzeti zatvoreni bioskop “Cadmus cineplex” u kompleksu “TQ Plaza”.

To je za “ Vijesti” potvrdio predsjednik Opštine Nikola Jovanović.

On je naveo da je delegiran notar od Notarske komore, te da je zvaničnma primopredaja izvršena između ugovorenih strana.

“Opština je preuzela prostor i ključeve biskopa. Kao što sam ranije najavio očekujem da će krajem septembra, početkom oktobra, biskop biti u funkciji”, naglasio je Jovanović.

Time se stavlja tačka na desotogodišnju agonija tokom koje su dvije strane međusobno podnosile tužbe teške 25 miliona eura.

Rat dviju strana kulminirao je u februaru 2023. od kada je stavljen katanac na bioskop, a metropola turizma izgubila tu kulturnu ponudu.

Skupština opštine je početkom marta glasovima odbornika neformalne koalicije iz redova “Budva naš grad”, Evropski savez i Demokratska partija socijalista, usvojila sporazum o poravnanju o međusobnim pravima i obavezama kojom se zakopavaju “ratne sjekire” između Opštine, Javne ustanove “Grad teatar” i “Lovćen filma”.

Tim sporazumom dvije strane se odriču svih dosadašnjih I budućih sudskih procesa, čija vrijednost dostiže 25 miliona eura.

Sporazumom se Opština Budva obavezuje da “Lovćen filmu” isplati 1,7 miliona eura i to iznos od 1.385.000 eura na ime naknade početnog ulaganja, iznos od 75.000 eura na ime troškova funkcionalnog održavanja biskopa i 255.000 eura po osnovu tužbi, a dvije strane se odriču svih daljih sudskih tužbi i dosadašnjih sporova, pišu "Vijesti".

Jovanović je tada, nakon što je lokalni parlament usvojio sporazum, kazao “Vijestima” da će realizacijom sporazuma, kako je naglasio Jovanović, Opština ustupiti biskop na upravljanje JU “Grad teatar”.

“Očekuje nas da proširimo djelatnost ove javne ustanove izmjenom Statuta I mogućnost da se u prostoru koji je vlansništvo Opštine, i opreme koju preuzimamo u vlasništvo realizujemo brojne manifestacije, ne samo ono što se tiče filmske djelatnosti nego i organizaciju kulturnih događaja. Očekujem da će pred kraj ljeta imati bioskop otvoren”, kazao je Jovanović “Vijestima” nakon skupštinske sjednice.

Opština i “Lovćen film” su 2014, nakon što je Skupština opštine dala zeleno svjetlo, zaključile osnovni ugovor kojim je na dvadestogodišnje besplatno korišćenje “Lovćen filmu” dato više od dvije hiljade kvadrata poslovnog prostora u kompleksu “TQ Plaza”, gdje je u maju 2015. svečano otvoren bioskop “ Cadmus cineplex”, a lokalna uprava se obavezala i na godišnju subvenciju od 199 hiljada eura prema “Lovćen filmu”.

Opština se ugovorom, takođe, obavezala da besplatno “Lovćen filmu” na 20 godina izda u zakup oko 1.500 kvadrata poslovnog prostora i oko 200 kvadrata nestambenog prostora u kompleksu “TQ Plaza”, te da adaptira terasu za ljetnji bioskop.

“Lovćen filmu” je dato na gazdovanje i deset bilborda na najatraktivnijim lokacijama u gradu, koji bi bili vraćeni Opštini, odnosno njenom preduzeću “Mediteran reklame” na upravljanje.

Kontroverzni projekat bioskopa “Cadmus Cineplex”, od dolaska novih političkih partija, nakon što je 2016. godine DPS pao sa vlasti u Budvi stalni je predmet optužbi i brojnih sudskih sporova.

Administracija bivšeg predsjednika Opštine Budva Dragana Krapovića (Demokrate) tvrdila je da je ovaj projekat proizvod velike korupcije i da su Opština i građani oštećeni u ovom poslu, dok su u “Lovćen filmu” tvrdili da Opština nije mogla da dobije bolji projekat, te uporno pozivali da sve razmirice riješe ili na sudu ili mirnim putem ali da bioskop nastavi da radi.

Kada je u fotelju prvog čovjeka Budve sjeo Milo Božović bioskop je u februaru 2023. godine zatvoren, od kada je, već treću goidinu pod katancem. Za to vrijeme su se samo ređale tužbee.

Iz “Lovćen filma” su ranije kazali “Vijestima” da je protiv njih godinama vođena hajka i da je zaključivanje sporazuma “potvrda da je projekat legalan i u korist građana Budve”.