Opština je do sada u nekoliko navrata zbog neizmirivanja poreskog duga blokirala imovinu HTP “Miločer”, upisujući hipoteku u katastarsku evidenciju.

Izvor: MONDO/Anja Rašović

Dok se čeka finaliziranje ugovora oko izmirivanju zaostalih poreskih obaveza koje su premašila dva i po miliona eura, Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva po službenoj dužnosti pokrenula je postupak prinudne naplate 149 hiljada eura poreza na nepokretnost za prošlu godinu od Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) “Miločer”, pišu Vijesti.

Kako se navodi u rješenju u koje su “Vijesti” imale uvid, poreskom dužniku nalaže se da u roku od deset dana uplatiu 149.310 eura. Napominje se da su pomenutoj vladinoj firmi uredno dostavljena rješenja poreskih obaveza za prošlu godinu.

Podsjećamo, Opština Budva deblokiraće račun HTP “Miločer” nakon što sa tom vladinom kompanijom bude zaključen sporazum o izmirivanju poreskog duga, te da se to očekuje da bude finalizirano u narednih desetak dana, a shodno poravnanju koje je Vlada Crne Gore postigla sa zakupcem hotelskog kompleksa Sveti Stefan-Miločer, kompanijom “Adriatic properties”.

Opština je do sada u nekoliko navrata zbog neizmirivanja poreskog duga blokirala imovinu HTP “Miločer”, upisujući hipoteku u katastarsku evidenciju.

Riječ je o dijelu Miločerskog parka u kome se nalaze nekoliko kamenih starih vila, spa-centar na Kraljičinoj plaži, kao i parcelu na kojoj se nalazi zatvoreno gradilište, gdje umjesto porušenog hotela “Kraljičina plaža”, zakupac gradi novi hotel “Janu Kraljičina plaža” sa 63 sobe i 63 apartmana za prodaju.

Da je stanje u ovoj vladinoj kompaniji više nego alarmantno, “Vijesti” su u više navrata pisale, jer “ Adriatic properties” gotovo tri godine nije platio zakupninu, od kada je trajao spor pred međunarodnim tribunalom u Londonu, prenose Vijesti.

Krajem prošle godine, Opština Budva je, takođe, donijela dva rješenja za 2024. godinu, te upisala hipoteke.

Zaposleni u ovoj firmi nijesu primili 40 zarada, a firma nije izmirila ni kreditne obaveze Univerzal banci, a blokadu na račun je stavio i Fond za obeštećenje.

Podsjećamo, Kompanija “Adriatic properties” je zaključila ugovor sa HTP “Miločer” o višedecenijskom zakupu nekadašnjeg hotela “Kraljičina plaža” i zemljišta, na ime koga kvartalno uplaćuje po 87.000 eura. To je jedini prihod HTP “Miločer” koji ima dva zaposlena, direktora i poslovnog sekretara, kao i tročlani odbor direktora.

Vlada je početkom aprila usvojila informaciju koja sadrži pregled stanja u vezi sa ponovnim otvaranjem kompleksa “Aman Sveti Stefan” (ostrvo Sveti Stefan i vila “Miločer”), kao i predlog mjera kojima se obezbjeđuje javni interes u pogledu fiskalnih prihoda, zapošljavanja, očuvanja kulturnog pejzaža i međunarodnog ugleda destinacije, a u kontekstu arbitražnog postupka broj 215352 koji se vodi pred sudom za međunarodnu arbitražu u Londonu.

“Zaključivanjem poravnanja okončava se arbitražni postupak pod uslovima koji su komplementarni sa pravnom pozicijom koju su zakupodavac i garant zakupodavca imali u postupku, što znači da je poravnanje u javnom interesu. U cilju garantovanja održivosti ovog poravnanja, u pregovore oko istog su bili uključeni i predstavnici JP za upravljanje Morskim dobrom, Opštine Budva, ali i zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore koji imaju pravni i društveni interes da se sprovede predloženo poravnanje, kao i predstavnici jednog od kreditora kompanije HTP “Miločer”, Universal Capital Banke, koji, takođe, potpisuju predložene uslove poravnanja”, navedeno je tada iz Ministarstva. Novim predloženim rješenjem povećava se iznos prihoda, odnosno zakupnine koju dobijaju preduzeća HTP “Miločer” i Sveti Stefan hoteli”, naveli su tada iz Vlade, javljaju Vijesti.

Planirano je da se zakup produži za pet godina, koliko kompleks nije radio, a kompanija “Adriatic properties” je u obavezi da hotel otvori najkasnije u junu 2026. godine.

Utvrđeno je i da u Miločerskom parku nema dodatne gradnje, mimo one predviđene građevinskom dozvolom i u postojećim gabaritima, zaključuju iz Vlade.