Među domaćim proizvodima posebno se izdvaja rast cijene sirovog mlijeka, čija je prosječna otkupna cijena dostigla 50 centi po litru, što predstavlja povećanje od 4,17 odsto u odnosu na jun prošle godine.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Cijene pojedinih poljoprivrednih proizvoda u Crnoj Gori nastavile su da osciliraju tokom prve polovine juna, a najizraženiji rast na godišnjem nivou zabilježen je kod spanaća, trešanja i jaja, pokazuju najnoviji podaci Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Istovremeno, pojedine vrste povrća i voća bilježe pad cijena u odnosu na kraj maja, među kojima se posebno izdvajaju paradajz, tikvice i dinje, piše CdM.

Prema Izvještaju o veleprodajnim cijenama poljoprivrednih proizvoda za period od 1. do 15. juna, cijene jaja nastavljaju rast na godišnjem nivou. Jaja klase L skuplja su za 33,33 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok su jaja klase M skuplja 28,57 odsto, a klase S 30 odsto. Prosječna veleprodajna cijena jaja klase L iznosila je 20 centi po komadu, dok su jaja klase XL dostigla 21 cent.

Među domaćim proizvodima posebno se izdvaja rast cijene sirovog mlijeka, čija je prosječna otkupna cijena dostigla 50 centi po litru, što predstavlja povećanje od 4,17 odsto u odnosu na jun prošle godine.

„Prosječna otkupna cijena sirovog mlijeka u prvoj polovini juna iznosila je 0,50 eura po litru, što predstavlja rast od 2,04 odsto u odnosu na drugu polovinu maja i povećanje od 4,17 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Kod polumasnog svježeg sira zabilježen je rast od 4,85 odsto na godišnjem nivou, dok je cijena muške teladi viša za 17,17 odsto u odnosu na jun prošle godine“, navodi se u izvještaju Ministarstva poljoprivrede.

Najveći godišnji skok među povrtlarskim kulturama zabilježen je kod spanaća. Prosječna otkupna cijena dostigla je 2,80 eura po kilogramu, što je čak 72,84 odsto više nego u junu prošle godine.

Značajan rast bilježi i trešnja, čija je prosječna cijena iznosila četiri eura po kilogramu, odnosno 56,86 odsto više nego lani. Lubenica je skuplja za više od 55 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok su paprike bijele skuplje za više od 20 odsto.

„Prosječna cijena trešanja u izvještajnom periodu iznosila je četiri eura po kilogramu, što predstavlja povećanje od 23,84 odsto u odnosu na prethodni obračunski period, dok je u poređenju sa junom 2025. godine zabilježen rast od 56,86 odsto. Cijena spanaća iznosila je 2,80 eura po kilogramu i viša je za 72,84 odsto u odnosu na isti period prethodne godine“, ističe se u dokumentu, javlja CdM.

Sa druge strane, pad cijena zabilježen je kod većeg broja povrtarskih proizvoda. Prosječna veleprodajna cijena domaćeg paradajza iznosila je 1,14 eura po kilogramu i niža je za gotovo 22 odsto u odnosu na prethodni period.

Mladi krompir pao je za 23,73 odsto u odnosu na kraj maja, dok je cijena zelenog kupusa niža za više od 31 odsto u odnosu na prosjek za maj i gotovo 24 odsto u odnosu na jun prošle godine.

Značajan pad bilježe i zelena salata puterica, koja je pojeftinila više od 36 odsto u odnosu na maj, kao i bijela paprika, čija je cijena niža za 22 odsto, prenosi CdM.

Podaci pokazuju da su kod uvoznih proizvoda najizraženiji padovi zabilježeni kod krastavca salatnog, čija je cijena manja za više od 52 odsto u odnosu na drugu polovinu maja, te kod duguljaste crvene paprike, koja je pojeftinila gotovo 55 odsto.

Dinja iz uvoza je jeftinija za više od 50 odsto u odnosu na prosječne majske cijene, dok je cijena kajsija niža za gotovo 53 odsto u odnosu na jun prošle godine.

Maslac je poskupio gotovo 47 odsto u odnosu na prethodni obračunski period, a limun je skuplji za skoro 24 odsto nego prije godinu.

„Kod uvoznih proizvoda evidentirano je povećanje cijene maslaca od 46,99 odsto u odnosu na prethodni izvještajni period, dok je cijena limuna viša za 23,67 odsto u poređenju sa junom prošle godine. Sa druge strane, cijena duguljaste crvene paprike niža je za 54,83 odsto, a cijena dinje za 50,29 odsto u odnosu na prosjek za maj“, navodi Ministarstvo poljoprivrede, piše CdM.

Podaci Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prikupljaju se na svakih 15 dana od privrednih subjekata i preduzetnika koji proizvode, otkupljuju ili uvoze poljoprivredne proizvode, a iskazane veleprodajne cijene ne uključuju PDV.