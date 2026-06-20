Prema ocjenama resora ekonomskog razvoja, akcija je doprinijela očuvanju kupovne moći građana i obuzdavanju inflacije, dok će eventualne nove intervencije zavisiti od ekonomskih kretanja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministarstvo ekonomskog razvoja ocijenilo je da je akcija „Limitirane cijene“ ostvarila svoj osnovni cilj i doprinijela zaštiti životnog standarda građana, dok će eventualne nove mjere biti razmatrane samo ukoliko tržišne okolnosti budu zahtijevale dodatnu intervenciju, prenosi portal Vijesti.

Kako prenosi portal Vijesti, iz resora kojim rukovodi Nik Đeljošaj navode da su analize pokazale da je ograničavanje marži na osnovne životne namirnice i proizvode široke potrošnje omogućilo građanima pristupačnije cijene i ublažilo pritisak na kućne budžete.

Akcija „Limitirane cijene“ posljednji put je pokrenuta sredinom novembra prošle godine i trajala je do kraja marta. Njome su bile ograničene marže za 49 domaćih proizvoda, uključujući brašno, šećer, ulje, so i mlijeko, dok su posebna ograničenja važila i za brojne prehrambene proizvode, artikle lične higijene i dječje potrebe. Mjera je obuhvatila i pelet, za koji je bila propisana maksimalna prodajna cijena, prenosi portal Vijesti.

Iz Ministarstva ističu da je jedan od najvažnijih rezultata akcije održavanje inflacije na umjerenom nivou. Prema njihovim podacima, Crna Gora je uspjela da zadrži stopu inflacije na oko 3,8 odsto, uprkos rastu cijena energenata i hrane na međunarodnom tržištu. Kako prenosi portal Vijesti, u resoru smatraju da je program doprinio ograničavanju rasta cijena proizvoda obuhvaćenih mjerama i ublažavanju inflatornih pritisaka.

U Ministarstvu navode da su tokom sprovođenja programa ostvarili dobru saradnju sa privredom, te da nije bilo ozbiljnijih poremećaja u snabdijevanju tržišta. Takođe ističu da su domaći proizvođači dobili veću vidljivost i zastupljenost na policama trgovinskih lanaca, prenosi portal Vijesti.

Resor ekonomskog razvoja poručuje da će i ubuduće pratiti kretanja cijena, inflacije i ukupnog stanja na tržištu. Ukoliko se ukaže potreba za novim intervencijama, one će biti kreirane u saradnji sa trgovcima, proizvođačima i privredom, s ciljem očuvanja stabilnosti tržišta i kupovne moći građana.

Kako prenosi portal Vijesti, poštovanje mjera kontrolisala je Direkcija za tržišnu inspekciju, koja je od početka 2024. do početka juna ove godine sprovela 264 inspekcijska nadzora. Utvrđeno je 17 nepravilnosti, izrečeno 28 prekršajnih naloga, a ukupna vrijednost novčanih kazni dostigla je 77.000 eura.