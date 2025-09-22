Članovi Tenderske komisije treba da odluče o datumu održavanja sjednice, ali i o tome šta im je činiti po pitanju tenderskog postupka.

Izvor: Đorđe Cmiljanić/Vlada Crne Gore

Predsjednik Tenderske komisije za dodjelu koncesija na crnogorske aerodrome Nik Đeljošaj razmišlja da podnese ostavku na tu poziciju, saznaje nezvanično TV Vijesti.

Đeljošaj će odluku, kako saznaje TV Vijesti, donijeti u naredna dva dana u susret sjednici Tenderske komisije, koja do kraja nedjelje treba da se održi.

Nije poznato hoće li se na toj sjednici donijeti konačna odluka o koncesionaru za aerodrome, s obzirom da se luksemburško-američka kompanija Corporasion America Airports tužbom Upravnom sudu Crne Gore usprotivila ponovnom bodovanju ponuda, a Vladina Komisija za koncesije, pak, tvrdi da je moguće novo bodovanje.

Međutim, ukoliko Đeljošaj podnese ostavku, to će značiti stopiranje čitavog postupka do izbora novog predsjednika Tenderske komisije.