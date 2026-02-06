Podsjećamo da je Upravni sud Crne Gore i presudom od 21. novembra 2024. godine poništio prethodno rješenje Vlade, kojim je Jovetić prvi put razriješen dužnosti državnog sekretara.

Izvor: MONDO

Bivši državni sekretar u Ministarstvu ekonomskom razvoja dr Goran Jovetić saopštio je da je Upravni sud Crne Gore 24. decembra 2025. po drugi put poništio rješenje Vlade Crne Gore o njegovom razrješenju.

Podsjećamo da je Upravni sud Crne Gore i presudom od 21. novembra 2024. godine poništio prethodno rješenje Vlade, kojim je Jovetić prvi put razriješen dužnosti državnog sekretara.

Jovetić kaže da je kao građanin Crne Gore koji je značajan dio profesionalne karijere proveo u sistemu javne uprave i kao doktor nauka Univerziteta Crne Gore, imao povjerenje u institucije sistema i njihov kapacitet da utvrde zakonitost spornih odluka, te da su dvije presude Upravnog suda, donijete po tužbama, nedvosmisleno potvrdile osnovanost njegovih navoda.

“Imajući u vidu navedene činjenice, kao i okolnost da su oba rješenja Vlade Crne Gore pravosnažno poništena kao nezakonita, te da je Ministarstvo i u prethodna dva slučaja predlagalo nezakonita rješenja, dana 6. februara 2026. godine podnio sam ostavku na mjesto državnog sekretara u Ministarstvu ekonomskog razvoja. Na ovaj način doprinosim da se, poštujući presude Upravnog suda, zakonito okonča ovaj postupak”, kazao je Jovetić.

Jovetić je na funkciju državnog sekretara imenovan 2023. godine na predlog potpredsjednika Vlade i ministra ekonomskog razvoja, Nika Đeljošaja.

Kako navodi, na funkciju je došao isključivo na osnovu profesionalnih i stručnih referenci i rezultata ostvarenih u dugogodišnjem radu u organima državne uprave, sa kojim je Đeljošaj bio upoznat, jer su zajedno obavljali funkcije državnih sekretara u Ministarstvu javne uprave.

Na predlog ministra Đeljošaja razriješen Jovetić je razriješen dužnosti državnog sekretara 27. juna 2024. godine.

“Smatrajući da su i postupak razrješenja i samo rješenje Vlade bili suprotni zakonu, pokrenuo sam upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore, nakon čega je navedeno rješenje poništeno presudom od 21. novembra 2024. godine. Uprkos toj presudi, Vlada Crne Gore je 17. januara 2025. godine ponovo donijela rješenje o mom razrješenju, koje je Upravni sud Crne Gore presudom od 24. decembra 2025. godine takođe poništio. Dana 6. februara 2026. godine podnio sam ostavku na mjesto državnog sekretara u Ministarstvu ekonomskog razvoja”, naveo je Jovetić,.

Svoja prava u vezi sa pretrpljenom štetom, kako zaključuje, ostvariće u okviru drugih pravnih postupaka.