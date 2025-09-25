Ova sjednica trebalo bi da donese konačan odgovor na pitanje hoće li biti novog bodovanja dva ponuđača, a moguće je i da će članovi komisije sjutra odlučiti koga će Vladi predložiti za koncesionara crnogorskih aerodroma.

Izvor: gov.me/B.Ćupić

Predsjednik Tenderske komisije za davanje crnogorskih aerodroma u koncesiju Nik Đeljošaj, za sjutra (petak 26. septembar) u podne, zakazao je sjednicu tog tijela, saznaje Televizija Vijesti.

Sve se to zaključuje iz predloženog dnevnog reda za sjutrašnju sjednicu, na kojoj je predviđeno da se postupa po rješenju Vladine komisije za dodjelu koncesija, nakon što je Upravni sud prije dva dana odbio prigovor luksemburško-američke kompanije "Corporacion América Airports S.A" (CAAP), koja je tražila da se to rješenje poništi, navodeći da je nezakonito izmijenjen kriterijum bodovanja ponuda, po kome je prvorangirana južnkorejska kompanija "Incheon International Airport Corporation" (IIAC), a luksemburško - američki konzorcijum drugorangirani.

Shodno predloženom dnevnom redu, Tenderska komisija trebalo bi da prvo razmotri prigovore luksemburško-američke kompanije, kao i rješenja Vladine komisije i Upravnog suda, a onda da postupa po rješenju Komisije za koncesije.

Pitanje je, kakav će biti dalji tok tenderskog postupka, s obzirom na ranija dešavanja i različita tumačenja članova Tenderske komisije.